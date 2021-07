Le resserrement de la réglementation chinoise n’est pas un revers pour le pays, selon un économiste

« Non, je ne pense pas que ce soit un revers. Je dirais même qu’il s’agit d’une amélioration parce que … cela améliorera à moyen et long terme la structure de la Chine », a déclaré Lo à CNBC. « Squawk Box Asie. »

Avec le progrès économique, des améliorations réglementaires et autres doivent être apportées – et je considère cela comme un pas en avant pour améliorer le système chinois.

C’est « exactement ce que les investisseurs internationaux aiment voir s’ils veulent s’exposer ou augmenter leur exposition à la Chine », a-t-il ajouté. « La Chine ne peut pas vraiment rester immobile et être un marché en développement tout le temps. Et avec le progrès économique, des améliorations réglementaires et autres doivent être apportées – et je considère cela comme un pas en avant pour améliorer le système chinois. »