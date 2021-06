LE responsable qui a signé le condo de Miami qui s’est effondré la semaine dernière a déclaré qu’il n’y avait « rien à vérifier » après que les résidents se soient plaints de « tremblements constants » de la construction à côté.

La nouvelle intervient après qu’il a été rapporté que Rosendo Prieto, qui aurait assuré aux résidents que le bâtiment était en « bon état » après un rapport d’ingénierie de 2018, a été mis en congé de son nouveau travail.

Les résidents de Champlain Towers South se seraient plaints de la construction à côté Crédit : Getty Images – Getty

Des habitants auraient tenté de se plaindre à Rosendo Prieto Crédit : Ville de Surfside

Mara Chouela, résidente de Champlain Towers South, a écrit à Prieto, l’ancien haut responsable du bâtiment de la ville de Surfside, en janvier 2019 pour se plaindre de la construction d’un nouvel immeuble de condos de luxe à côté.

Les résidents auraient été préoccupés par le fait que le bâtiment, Eighty Seven Park, était construit trop près de chez eux.

« Nous craignons que la construction à côté de Surfside ne soit trop proche », a écrit Chouela, membre du conseil d’administration de l’association des copropriétaires, selon CNN.

Elle a également noté que les travailleurs « creusaient trop près de notre propriété et nous avons des inquiétudes concernant la structure de notre bâtiment ».

Pietro a répondu moins d’une demi-heure plus tard, selon le reportage de CNN, affirmant qu' »il n’y avait rien à vérifier pour moi », car le bâtiment Eighty Seven Park se trouvait juste au-delà de la frontière séparant Surfside et Miami Beach.

La cause de l’effondrement partiel du bâtiment est encore inconnue pour le moment Crédit : AP

La tour à condos s’est partiellement effondrée aux premières heures du 24 juin Crédit : Getty Images – Getty

Alors que les experts tentent toujours de comprendre ce qui a causé l’effondrement des tours Champlain Sud aux premières heures du 24 juin, la construction du parc Eighty Seven a été critiquée.

L’effondrement de Champlain Sud a fait 12 morts et 149 personnes sont toujours portées disparues alors que les équipes de secours continuent de fouiller dans d’énormes tas de décombres.

Magaly Ramsey, la fille d’un résident porté disparu, a déclaré à CNN que sa mère s’était inquiétée de la construction des condos de luxe, qui a eu lieu entre 2016 et 2019.

Ramsey a déclaré que sa mère s’était plainte de « tremblements » et d’autres problèmes de construction susceptibles de mettre son bâtiment en danger.

Cependant, le groupe derrière la construction de Eighty Seven Park a publié une déclaration disant qu’ils sont convaincus que la construction « n’a pas causé ou contribué à l’effondrement qui a eu lieu à Surfside ».

Melissa Berthier, directrice par intérim du département marketing et communications de Miami Beach, a déclaré au Sun qu’ils avaient reçu des plaintes concernant le bruit concernant la construction, mais cela est normal avec les grands projets.

Les équipes de secours creusent toujours dans les décombres à la recherche de personnes disparues Crédit : La Méga Agence

Au moins 12 personnes sont mortes après l’effondrement de la tour et 149 sont portées disparues Crédit : AFP

« Il y a eu des plaintes pour bruit comme c’est le cas pour la plupart des grands projets de construction », a-t-elle déclaré.

« Notre service de conformité au code a évalué chacune de ces plaintes. Nous n’avons pu localiser aucun enregistrement de plaintes relatives aux vibrations. »

Pendant ce temps, Prieto a été mis en congé de son nouvel emploi en tant qu’entrepreneur gouvernemental après l’effondrement du bâtiment la semaine dernière.

L’ancien responsable du bâtiment aurait examiné un rapport de 2018 qui révélait plusieurs problèmes avec le condo Champlain Towers South, mais aurait déclaré aux résidents que le bâtiment semblait être « en très bon état ».

La ville de Doral, où Prieto travaillait, a publié une déclaration confirmant que Prieto prendrait un congé de son poste avec CAP Government Inc.

« Le 28 juin 2021, CAP Government, Inc. a informé la ville de Doral que M. Prieto était en congé et a affecté un autre employé pour aider temporairement le service de construction de la ville de Doral », a déclaré la porte-parole de Doral, Maggie Santos. .

Les efforts de sauvetage sont entrés dans une sixième journée mardi Crédit : Getty

La ville de Doral n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Sun sur le statut de l’emploi de Prieto.

Le Miami Herald a rapporté que Prieto avait assisté à une réunion de l’association des copropriétaires en 2018, un mois après que le rapport d’ingénierie troublant ait mis en garde contre des « dommages structurels majeurs » dans le bâtiment.

Prieto a ensuite déclaré au conseil d’administration qu’il pensait que le bâtiment était en bon état, selon le procès-verbal de la réunion obtenu par le point de vente.

Le rapport de l’ingénieur de 2018 a suscité de nombreuses critiques parmi les personnes qui attendent toujours des nouvelles de leurs proches disparus dans l’effondrement de la copropriété.

Le conseil d’administration de la copropriété a également envoyé une lettre aux résidents en avril, qui a été obtenue par USA Today cette semaine, avertissant que les dommages constatés dans le rapport de 2018 s’étaient « accélérés » au fil des ans.

La lettre du 9 avril, écrite 75 jours seulement avant l’effondrement du condo, reconnaît également le prix important des réparations nécessaires.

Dans la lettre, le président du conseil d’administration de l’association de copropriété, Jean Wodnicki, a fourni un résumé des réparations majeures qui étaient nécessaires.

Elle a écrit à propos du rapport de l’ingénieur de 2018, notant qu’il avait trouvé une « erreur majeure » dans la conception du bâtiment et des colonnes de béton en ruine dans la zone du garage sous le bâtiment.

La lettre notait que le fait de ne pas résoudre les problèmes dans « un avenir proche entraînera une expansion exponentielle de l’étendue de la détérioration du béton ».

Les résidents des condos auraient voté pour payer les réparations, malgré un prix estimé à 16,2 millions de dollars.