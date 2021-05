Le responsable produit de Google Stadia quitte l’entreprise

Un rapport de L’information a confirmé que John Justice, vice-président et responsable produit de Google Stadia, avait quitté Google. 9to5Google a reçu la confirmation du départ de Justice via une déclaration de Google.

Nous pouvons confirmer que John n’est plus avec Google et nous lui souhaitons bonne chance pour sa prochaine étape.

John Justice a supervisé l’expérience client pour Stadia et a déjà parlé de l’avenir de Google Stadia.

Suite à la concurrence intense de Microsoft et Sony avec la sortie de leur dernière génération de consoles de jeux vidéo (et la mise en place d’autres plates-formes de diffusion en continu dans le cloud), Stadia a commencé à saisir les promotions et les offres pour convaincre les nouveaux utilisateurs d’adhérer au fantasme de Google Stadia. le jeu en nuage. En février, Google a annoncé qu’il fermait les portes de son studio de jeux Stadia, tournant le dos à un énorme engagement à développer des jeux vidéo à grande échelle en interne.

Alors que des personnalités plus importantes de Google Stadia quittent l’entreprise, les spéculations continueront de bouillir autour de l’incertitude quant à l’avenir de la plate-forme de jeu en nuage. Google investit depuis longtemps des ressources dans un nouveau segment de marché pour se débrouiller après quelques années.

La dernière mise à jour fournie par Stadia sur son futur catalogue a révélé que plus de 100 jeux devraient arriver sur la plate-forme de jeu, dont FIFA 21 et Far Cry 6.

La source