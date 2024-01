Le responsable israélien Gadi Eisenkot déclare que Benjamin Netanyahu ment sur la guerre à Gaza

Le ministre israélien de la Guerre, Gadi Eisenkot, a directement visé Benjamin Netanyahu dans une interview télévisée jeudi soir dans laquelle il a accusé le Premier ministre de ne pas être honnête sur les objectifs de guerre d’Israël à Gaza.

S’exprimant sur la Douzième chaîne israélienne, Eisenkot a pris la parole lors de la récente conférence de presse de Netanyahu, au cours de laquelle le Premier ministre a publiquement rejeté la pression américaine en faveur d’un État palestinien une fois la guerre terminée – et a réitéré son intention de poursuivre la guerre jusqu’à ce qu’Israël obtienne une « victoire complète » sur Hamas.

Eisenkot, un ancien chef d’état-major de Tsahal dont le fils a été tué en combattant à Gaza le mois dernier, a été interrogé lors de l’interview s’il pensait que les plus hauts responsables du gouvernement israélien étaient honnêtes quant à leurs objectifs de guerre. Il a répondu par un simple « Non ».

« Celui qui parle de défaite absolue ne dit pas la vérité… C’est pourquoi nous ne devrions pas raconter d’histoires… Aujourd’hui, la situation dans la bande de Gaza est telle que les objectifs de la guerre n’ont pas encore été atteints », a-t-il déclaré, selon un Temps d’Israël traduction. “Je suis déjà au stade et à l’âge où je ne fais pas confiance à tel ou tel dirigeant les yeux fermés, et je juge un homme sur ses décisions et la façon dont il dirige le pays”, a-t-il ajouté.

L’ancien général a lancé de nouvelles attaques contre Netanyahu au cours de l’interview, affirmant que le Premier ministre portait une « responsabilité claire » dans l’attaque du Hamas du 7 octobre. Il a plaidé pour de nouvelles élections en raison du « sérieux… manque de confiance du public israélien dans son gouvernement ». [Netanyahu’s] gouvernement.”

« Vous devez faire preuve de leadership en étant capable de dire la vérité aux gens, en étant capable de tracer une voie », a-t-il déclaré. « En tant que démocratie, l’État d’Israël doit se demander après un événement aussi grave : « Comment pouvons-nous continuer à partir de maintenant avec un leadership qui nous a lamentablement échoué ? »

Les bombardements incessants d’Israël sur Gaza ont déclenché des protestations mondiales au cours des trois derniers mois. La grave crise humanitaire dans l’enclave a suscité des appels de plus en plus urgents à un cessez-le-feu de la part d’organisations de défense des droits de l’homme comme les Nations Unies, ainsi qu’une condamnation sévère des stratégies de guerre d’Israël de la part des gouvernements du monde entier.

Plus de 25 000 hommes, femmes et enfants palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, lorsque des militants du Hamas ont infiltré Israël, tuant environ 1 200 citoyens et en faisant quelque 240 prisonniers. Environ 130 otages restent en captivité au sein du Hamas, selon les rapports actuels du gouvernement israélien.