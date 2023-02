Le responsable du programme dit que la fusillade dans une école de l’Iowa ne le dissuadera pas

Le fondateur d’un programme éducatif pour les jeunes à risque à Des Moines a déclaré qu’il continuerait “à aider les enfants inaccessibles aux yeux de tant de gens” après avoir été blessé lors de la fusillade du mois dernier qui a tué deux de ses étudiants.

Will Keeps, 49 ans, un ancien membre d’un gang de Chicago qui a déménagé dans l’Iowa dans la vingtaine et a ensuite fondé le programme Starts Right Here, a fait ses premiers commentaires publics sur la fusillade ce week-end dans une vidéo que le service de police a publiée en ligne.

“Nous avons tout fait pour aider les enfants qui ne sont pas accessibles aux yeux de tant de gens”, a-t-il déclaré. « Notre jeunesse compte sur nous pour ne pas courir. S’ils nous voient constamment dire : « Oh, nous ne pouvons pas, nous avons fini », que pensez-vous qu’ils vont faire ? Ils vont être faits. Alors deviens une bête. Nous avons besoin de toi pour te battre, deviens un guerrier. Et nous devons le faire ensemble.

Keeps, un rappeur dont le prénom est Will Homes, avait son bras droit dans un plâtre retenu par une écharpe bleue dans la vidéo et a gardé un déambulateur assis à côté de sa chaise. Il vient de sortir de l’hôpital la semaine dernière.

Les étudiants Gionni Dameron, 18 ans, et Rashad Carr, 16 ans, ont été tués lors de la fusillade du 23 janvier dans le programme, qui fournit de l’aide aux étudiants dans le cadre d’un contrat avec les écoles publiques de Des Moines. Deux autres adolescents ont été accusés de meurtre lors de la fusillade. La police a déclaré que les quatre adolescents étaient impliqués dans des gangs, bien que les familles des victimes aient nié cela.

Keeps a déclaré qu’il continuait de subir le genre de violence qu’il a subi dans sa jeunesse à Chicago lorsqu’il a vu des membres de gangs rivaux tuer son ami et qu’il a lui-même été sévèrement battu.

« Je l’ai vécu et je l’ai vu tous les jours de ma vie. Je ne vais pas rester assis ici et ignorer le fait que nous nous entretuons. Et nous nous tuons aussi facilement que de voir une mouche sur le mur et de l’écraser ou de voir une fourmi sur le sol et de la piétiner », a-t-il déclaré. “Notre jeunesse est en difficulté, et nous avons constamment continué à faire la même chose encore et encore et encore et encore, et ça ne marche pas.”

La police a inculpé Preston Walls, 18 ans, et Bravon Michael Tukes, 19 ans, tous deux de Des Moines, de deux chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et un chef de participation à un gang criminel. La caution a été fixée à 2,5 millions de dollars pour chacun.

Selon la police, Walls, un participant de Starts Right Here, est entré dans une zone commune du bâtiment le 23 janvier et a ouvert le feu avant de s’enfuir dans une voiture conduite par Tukes. Les deux hommes appartiennent à un gang et ont commis les tirs “en relation avec cette appartenance à un gang”, selon la police.

Walls a renoncé à son audience préliminaire et attend une mise en accusation prévue pour le mois prochain, selon les archives judiciaires en ligne. Son avocat s’est refusé à tout commentaire.

L’audience préliminaire de Tukes est fixée à mardi. Les avocats qui ont été désignés pour le représenter n’étaient pas joignables dimanche.

Josh Funk, Associated Press