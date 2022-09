Le responsable du marketing de Peloton, le dernier dirigeant à quitter l’entreprise

Un vélo d’exercice Peloton est vu après la sonnerie de la cloche d’ouverture de l’introduction en bourse de la société sur le site du marché Nasdaq à New York, New York, États-Unis, le 26 septembre 2019.

Le responsable du marketing de Peloton quitte l’entreprise, quelques semaines seulement après un remaniement plus large de la direction du fabricant d’équipements d’exercice.

Dara Treseder, dont le dernier jour sera le 4 octobre, part pour un poste chez Autodesk. Chez Peloton, elle a supervisé le marketing et l’adhésion, relevant du PDG Barry McCarthy après le départ de Kevin Cornils, directeur commercial de l’entreprise. L’annonce intervient après que le co-fondateur et ancien PDG John Foley a quitté son poste de président du conseil d’administration plus tôt ce mois-ci.

Depuis qu’il a pris ses fonctions de directeur général en février, McCarthy s’est efforcé de relancer les activités en difficulté de l’entreprise et d’augmenter les flux de trésorerie en augmentant les revenus d’abonnement. Après avoir prospéré pendant les premiers jours de la pandémie avec la fermeture des gymnases, les pertes de Peloton ont augmenté alors qu’il s’efforce d’élargir sa clientèle et de regagner la confiance des investisseurs.

En tant que vice-président senior du marketing, des communications et des adhésions, Treseder a supervisé l’introduction par Peloton d’un rameur à 3 195 $ la semaine dernière et d’un programme national de location de vélos plus tôt en septembre. Elle a également supervisé l’expansion de Peloton en Australie et ses partenariats avec Beyonce et Usain Bolt.

“Pendant son séjour dans l’entreprise, Peloton est devenue l’une des marques les plus appréciées et les plus pertinentes sur le plan culturel et notre base de membres est passée de plus de 2,6 millions à plus de 6,9 ​​millions”, a déclaré Peloton dans un communiqué lundi.

Treseder, qui dirigeait auparavant des équipes marketing chez Apple et Goldman Sachs, assumera le rôle de directeur marketing chez Autodesk. Peloton a déclaré qu’il chercherait à occuper le poste nouvellement créé de directeur du marketing.

Correction : Une version antérieure de cet article comportait une erreur dans le titre de Treseder.