Le responsable du crédit d’Apple pour l’Apple Card, Abhi Pabba, a quitté l’entreprise.

Pabba, qui travaillait au bureau d’Apple à Austin, au Texas, rejoindra la société californienne de cartes de crédit X1 à partir de la semaine prochaine en tant que directeur des risques, selon le PDG de X1, Deepak Rao.

Pabba se spécialise dans l’évaluation du crédit et du risque. Avant Apple, il a travaillé chez Capital One, où il s’est concentré sur les autorisations de cartes de crédit.

Au cours des dernières années, il y a eu une série de sorties de l’activité grand public de Goldman Sachs, qui gère les parties de prêt et d’émission d’Apple Card.

Mais les défections du côté d’Apple ont été moins apparentes. L’objectif du géant de la technologie avec l’Apple Card n’est pas de générer des revenus à partir de décisions de prêt solides, mais de rendre l’iPhone plus essentiel pour ses clients. La carte est principalement accessible et gérée via l’iPhone.

CNBC a rapporté cette semaine que Goldman Sachs débattait en interne pour savoir si les prêts sur carte de la société, qui sont principalement liés à la carte Apple, ont une perte inacceptable. Un grand pourcentage de prêts sont accordés à des clients ayant de faibles scores FICO. Apple Card rencontre également des problèmes avec les litiges automatisés du service client en raison de la croissance rapide de la carte.

Apple se développe également en offrant du crédit à ses clients via une fonctionnalité appelée Apple Pay Later, qui divise les achats en quatre paiements hebdomadaires. Apple gère certaines de ses propres décisions de crédit pour son produit acheter maintenant, payer plus tard.