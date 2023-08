Le responsable du comté de La Salle n’appliquera pas l’interdiction des armes à feu, malgré la dernière décision – Shaw Local

La Cour suprême de l’Illinois a confirmé vendredi une interdiction des armes à feu dans tout l’État, une victoire pour les partisans de lois plus strictes sur de nombreuses armes semi-automatiques, mais certains responsables de la vallée de l’Illinois ne sont pas pressés de l’appliquer.

La décision de vendredi a été mal accueillie dans le comté de La Salle où, plus tôt cette année, le conseil du comté et le shérif avaient dénoncé l’interdiction et le procureur général avait déclaré qu’il ne l’appliquerait pas.

Le la loi interdit des dizaines de marques ou de types spécifiques de carabines et d’armes de poing, d’armes de calibre .50, d’accessoires et de dispositifs à tir rapide. Aucun fusil n’est autorisé à contenir plus de 10 cartouches, avec une limite de 15 cartouches pour les armes de poing. L’arme la plus populaire ciblée est le fusil AR-15, que l’on trouve dans au moins 25 millions de foyers américains, selon une étude de 2021 de l’Université de Georgetown.

Les propriétaires actuels de telles armes ne seront pas tenus de les remettre. Cependant, les propriétaires d’armes à feu devront les enregistrer auprès de la police de l’État de l’Illinois – y compris les numéros de série, une disposition initialement supprimée par le Sénat mais rétablie après les objections des partisans de la Chambre.

Les législateurs de l’Illinois ont approuvé l’interdiction à la suite de la fusillade de masse de l’année dernière lors d’un défilé du 4 juillet à Highland Park. Le gouverneur JB Pritzker a rapidement promulgué la mesure en janvier, provoquant diverses contestations judiciaires dans l’État et au niveau fédéral. Une cour d’appel fédérale envisage toujours de contester l’interdiction de l’Illinois.

Je crois qu’il va être très, très difficile pour les forces de l’ordre d’arrêter leurs amis et de chasser des copains pour une loi qu’ils croient être inconstitutionnelle. — Procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro

Après la décision du tribunal de grande instance, le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, a déclaré vendredi qu’il tenait sa promesse et qu’il n’appliquerait pas une interdiction qui, selon lui, va non seulement à l’encontre du deuxième amendement, mais aussi celle qui, selon lui, sera problématique pour le comté. agents assermentés à faire respecter.

« Je ne critiquerai aucun membre de la Cour suprême de l’Illinois pour la décision », a déclaré Navarro, « mais je pense qu’il sera très, très difficile pour les forces de l’ordre d’arrêter leurs amis et de chasser leurs copains pour une loi qu’ils croient inconstitutionnelle. .”

Le shérif du comté de La Salle, Adam Diss, s’est dit déçu de la décision de vendredi.

« J’espère qu’avec tous les défis fédéraux qui existent, cela sera corrigé et les droits des Illinois seront rétablis », a déclaré Diss. « Nous avons l’intention de protéger les droits des citoyens du comté de La Salle. »

Le conseil du comté de Bureau avait également voté en février pour dénoncer la loi, bien que le procureur de l’État du comté de Bureau, Tom Briddick, se soit arrêté bien avant de s’engager à ne pas appliquer la loi.

« J’ai prêté serment en tant qu’avocat et procureur de l’État de respecter la loi, mes pensées personnelles mises à part », a déclaré Briddick.

La décision de vendredi n’est peut-être pas le dernier mot sur le sujet, cependant. Navarro a déclaré qu’il s’était entretenu avec un lobbyiste du deuxième amendement et qu’il avait été assuré que la décision serait portée en appel devant la Cour suprême des États-Unis. Il a dit qu’il espérait que le plus haut tribunal du pays accepterait de l’entendre et que cela pourrait se produire à la mi-2024.

La décision 4-3 rendue vendredi par la Haute Cour de l’État a annulé la décision d’un juge de la Cour de circuit du comté de Macon contre l’interdiction des armes à feu dans l’Illinois. Cela a été considéré comme une victoire pour les partisans de lois plus strictes sur les types de armes semi-automatiques qui ont été utilisés dans fusillades de masse à travers le pays.

Les juges Lisa Holder White, David Overstreet et Mary Kay O’Brien ont exprimé leur dissidence. Dans la décision, le tribunal n’a pas pesé sur les revendications du deuxième amendement des plaignants.

Dans un communiqué publié vendredi, Pritzker s’est dit satisfait de la décision de la Cour suprême.

« Il s’agit d’une loi de réforme des armes à feu de bon sens pour éloigner les machines de tuerie de masse de nos rues et de nos écoles, centres commerciaux, parcs et lieux de culte », a déclaré Pritzker. « Les Illinoisiens méritent de se sentir en sécurité dans tous les coins de notre État – qu’ils assistent à un défilé du 4 juillet ou qu’ils se rendent au travail – et c’est précisément ce que la loi sur la protection des communautés de l’Illinois accomplit. Cette décision est une victoire pour les défenseurs, les survivants et les familles, car elle préserve cette législation de pointe pour lutter contre la violence armée et sauver d’innombrables vies.