Le responsable d’Instagram, Mosseri, admet que le pivot du test vers la vidéo n’est “pas encore bon”

Tête d’Instagram Adam Mosseri partagé une vidéo sur Twitter Mardi expliquant les récents changements apportés à la plate-forme de médias sociaux, un jour après que des célébrités comme Kylie Jenner et Kim Kardashian ont critiqué l’application pour “essayer d’être TikTok”.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, qui possède Facebook et Instagram, a poussé dans les vidéos courtes, un marché que TikTok domine sur mobile. De nombreux utilisateurs n’ont pas bien réagi au changement, et un message exhortant l’entreprise à “refaire Instagram Instagram”, impliquant qu’elle devrait se concentrer davantage sur les photos postées par des amis, a amassé plus de 1,6 million de likes et a abouti à près de 140 000 signatures de pétition.

Dans la vidéo, Mosseri a déclaré qu’il savait qu’il y avait eu beaucoup de changements sur Instagram. Il a déclaré que l’application continuerait à prendre en charge les photos, mais il pense qu’elle deviendra plus axée sur la vidéo au fil du temps, car c’est ce que les gens aiment, partagent et consomment sur la plate-forme.

Il a ajouté que si les utilisateurs voient une nouvelle version plein écran de leur flux, ce n’est qu’un test.

“Ce n’est pas encore bon”, a-t-il déclaré, notant que l’expérience devra être améliorée si elle est présentée au reste de la communauté Instagram.

Mosseri a déclaré qu’il avait également entendu beaucoup de préoccupations concernant les recommandations, qui sont des messages qui apparaissent dans les flux des utilisateurs à partir de comptes qu’ils ne suivent pas. Il a déclaré que les recommandations sont destinées à aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus et qu’elles constituent l’un des moyens “les plus efficaces et les plus importants” d’aider les créateurs à toucher davantage de personnes. Mosseri a déclaré que si les gens ne sont pas intéressés par ces messages, ils peuvent les fermer ou mettre en attente toutes les recommandations jusqu’à un mois.

Mosseri a terminé la vidéo en demandant des commentaires. Les téléspectateurs ne se sont pas retenus.

“[S]top tout en faisant des bobines », a écrit un utilisateur.« Vous mettez tout le monde d’accord, des journalistes, des créateurs de contenu, des PDG et des célébrités. C’est maintenant une application pour tout ce dont vous faites la publicité, pas pour mes amis et les gens que je trouve cool.”

“Quand Instagram acceptera-t-il que tous les créateurs ne soient pas des créateurs de vidéos ? Les graphistes, photographes et autres artistes visuels ont aidé à créer IG et s’y sont appuyés pour partager leur travail”, a écrit un autre utilisateur. “Et maintenant, vous les vissez pour devenir un site de streaming vidéo de 15 secondes que personne ne peut contrôler.”

Meta devrait publier ses résultats demain, et les analystes s’attendent à sa première baisse trimestrielle des revenus d’une année sur l’autre.