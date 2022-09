Le responsable des ressources scolaires de TN démissionne après un incident vidéo viral

Bien qu’il soit certainement nécessaire de nos jours d’avoir un policier dans les écoles pour faire face à d’éventuels tirs de masse, beaucoup de ces flics ne sont pas meilleurs pour s’occuper des enfants que des adultes.

Un rapport de Yahoo! Nouvelles détaille comment un SRO (School Resource Officer) nommé Tyler McRae dans le Tennessee a démissionné de son poste à East Ridge High School après avoir aspergé de poivre et traîné un étudiant noir par les cheveux.

18 ans Luge de Tauris a eu une confrontation verbale avec son professeur de gym après lui avoir dit qu’il ne se sentait pas bien et qu’il ne voulait pas participer au kickball. Après que Sledge ait été vu en train de tirer des paniers, le professeur s’est approché de lui et l’enfer s’est déchaîné.

“Il m’a en quelque sorte donné des coups et m’a attaqué au visage”, a déclaré l’entraîneur. « Et il ne veut pas me parler, et il dit que tu es un connard raciste. Je vais te botter le cul.

“Je me sentais malade”, a expliqué Sledge à son professeur. « Si je me sens malade, je vais être là-haut sur les gradins. Qu’est-ce que tu ne comprends pas », a déclaré Sledge.