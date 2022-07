Le responsable des incendies de Vissel d’Iniesta après moins de trois mois

Tokyo (AFP) – Vissel Kobe, l’équipe en difficulté de la J-League d’Andres Iniesta, a limogé l’entraîneur Miguel Angel Lotina après moins de trois mois à la tête mercredi, des informations accusant le traitement qu’il a réservé à l’ancienne légende de Barcelone.

Iniesta risque d’être relégué pour la première fois de sa brillante carrière, Vissel, qui dépense beaucoup, est ancré au bas de l’élite japonaise plus de la moitié de la saison avec seulement 11 points en 18 matches.

Lotina a été amené pour arrêter la pourriture début avril, mais l’Espagnol n’a récolté que sept points lors de ses neuf matches de championnat en charge.

Les médias japonais ont rapporté que le manager vétéran, dont le CV comprend des relégations avec cinq équipes différentes dans son pays d’origine, s’est affronté avec des officiels du club sur la meilleure façon d’utiliser Iniesta, 38 ans.

Le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde 2010 a débuté les sept derniers matches de championnat de Vissel, mais Lotina a changé le style de jeu de l’équipe, passant d’un jeu de passes “tiki-taka” à la barcelonaise à une approche plus de contre-attaque.

Lotina aurait également été en désaccord avec le club sur le temps qu’Iniesta devrait passer sur le terrain.

Iniesta a fait une figure inconsolable lors de la défaite 1-0 de Vissel face aux Urawa Reds dimanche et a quitté le terrain la tête baissée lorsqu’il a été remplacé à la 70e minute.

Les rapports indiquent que les responsables du club craignent qu’Iniesta ne parte si Vissel est relégué. Il a signé une prolongation de deux ans de son contrat en mai de l’année dernière qui le mènerait jusqu’à la fin de 2023.

Lotina a été remplacé en tant que manager par Takayuki Yoshida, qui entame son troisième mandat à la tête du club.

“C’est précisément parce que nous sommes dans cette situation difficile que tout le monde à Vissel Kobe, à commencer par les fans et les sponsors, doit s’unir et surmonter cette situation difficile”, a déclaré Yoshida, 45 ans.

Iniesta a rejoint Vissel en 2018 après avoir fait plus de 600 apparitions pour Barcelone, où il a remporté la Ligue des champions à quatre reprises et remporté neuf titres en Liga.

À Vissel, Iniesta s’est aligné aux côtés du vainqueur allemand de la Coupe du monde Lukas Podolski et de l’ancien coéquipier espagnol David Villa, et joue maintenant avec l’ancien duo barcelonais Bojan Krkic et Sergi Samper.

Iniesta a eu du mal à trouver le succès au Japon, avec une victoire en Coupe de l’Empereur en 2019, le seul trophée qu’il a réussi à ajouter à son énorme collection.