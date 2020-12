«Nous avons atteint une dissuasion inconfortable. Cette dissuasion inconfortable est exacerbée par les événements mondiaux et les événements en cours de route », a déclaré le vice-amiral. « Mais j’ai trouvé que l’activité iranienne en mer était prudente, circonspecte et respectueuse afin de ne pas risquer une erreur de calcul inutile ou une escalade en mer. »

Bien que l’Iran n’ait pas directement saisi ou ciblé un pétrolier ces derniers mois, comme il l’a fait l’année dernière, une mine a heurté un pétrolier au large de l’Arabie saoudite et un cargo près du Yémen a été attaqué ces derniers jours. Les soupçons sont immédiatement tombés sur les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen, car ils étaient à l’origine des deux attaques. Les Houthis n’ont pas non plus fait de commentaires.