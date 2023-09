Le responsable de la mafia à l’origine de certains meurtres odieux en Sicile est décédé | Nouvelles du monde

Matteo Messina Denaro, 61 ans, a été arrêté il y a seulement six mois environ (Photos : EPA/AFP/Getty) Un chef de la mafia à l’origine de certains des meurtres les plus notoires de Sicile est décédé six mois après avoir finalement été capturé. Matteo Messina Denaro, 61 ans, était en fuite depuis 30 ans avant d’être arrêté le 16 janvier de cette année. Alors qu’il était en fuite, il a été jugé par contumace et reconnu coupable de dizaines de meurtres. Denaro faisait partie des chefs de la Cosa Nostra – la mafia sicilienne – qui ont ordonné une série d’attentats à la bombe en 1993, visant deux églises de Rome, les Galeries des Offices à Florence et une galerie d’art à Milan. Au total, 10 personnes ont été tuées. Les attaques perpétrées dans ces villes touristiques visaient apparemment à pousser le gouvernement à assouplir les conditions de détention rigides des mafieux emprisonnés. Denaro était également responsable du meurtre du jeune fils d’un transfuge qui a été kidnappé et étranglé avant que son corps ne soit dissous dans une cuve d’acide. Il a également participé à la planification de deux attentats à la bombe en 1992 qui ont tué les principaux procureurs anti-mafia italiens – Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.



Une femme tenant une photo emblématique des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone, à gauche, et Paolo Borsellino, à droite (Photo : AP)



Denaro a été capturé le 16 janvier de cette année (Photo : Getty) Les attaques ont également tué l’épouse de Falcone et plusieurs gardes du corps de la police. Ces assassinats ont déclenché une intense répression contre la Cosa Nostra, avec des dizaines de chefs mafieux et de fantassins de niveau inférieur aidant finalement les enquêteurs. Cela a conduit à la capture du « patron des patrons », Salvatore « Toto » Riina, le 15 janvier 1993, en fuite depuis des décennies. Denaro s’est caché cette année-là et a passé la plupart de son temps dans son fief, à l’ouest de la Sicile, où les habitants l’ont souvent aidé. Il a été arrêté après avoir commencé à avoir besoin d’un traitement contre le cancer du côlon et les enquêteurs ont découvert qu’il recevait une chimiothérapie sous un pseudonyme dans une clinique de Palerme.



La photo de l’homme de 61 ans après 30 ans de cavale (Photo : EPA) En fouillant dans la base de données du système national de santé italien, ils l’ont retrouvé et placé en garde à vue lorsqu’il s’est présenté à un rendez-vous. Il a commencé à purger plusieurs peines à perpétuité dans une prison de haute sécurité à L’Aquila, où il a continué à recevoir une chimiothérapie. Mais au cours de ses dernières semaines, après avoir subi deux opérations et alors que son état s’aggravait, il a été transféré au service pénitentiaire de l’hôpital où il est décédé lundi matin. Plus: Tendance

Les médecins ont déclaré que le gangster était dans le coma depuis vendredi. Les procureurs espéraient qu'il collaborerait avec eux et révélerait les mystères de la Cosa Nostra, mais il « a emporté avec lui ses secrets », a déclaré la radio d'État. Lorsque Denaro a été arrêté, il a été décrit comme « le dernier des cerveaux du massacre ».

