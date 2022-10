Lorsque vous commandez votre délicieux repas à partir d’une application de livraison, vous attendez patiemment que la nourriture arrive. L’attente en elle-même devient parfois trop. Et maintenant, imaginez que la nourriture n’arrive pas à votre porte. Cela semble ennuyeux, non ? Attendez d’en savoir plus sur ce qui est arrivé à cet homme.

Un client de Deliveroo a été sidéré lorsqu’il a reçu un texto de l’exécutif indiquant que la nourriture qu’il avait commandée était savoureuse. Liam Bagnall a partagé l’interaction sur Twitter. Dans la capture d’écran partagée, la conversation commence par un SMS désolé du responsable de la livraison. En demandant ce qui s’est passé, le livreur a déclaré: “Cette nourriture est très savoureuse, je mange ça.” L’exécutif a également ajouté un emoji alimentaire qui savoure le visage. Il a même mentionné que Liam pouvait le signaler à la société Deliveroo. Liam a réagi et l’a appelé “un homme horrible”. L’exécutif a dit qu’il s’en fichait.

“Le chauffeur de Deliveroo est devenu un voyou ce matin”, a-t-il écrit dans la légende du message.

Le chauffeur de Deliveroo est devenu un voyou ce matin pic.twitter.com/sFNMUtNRrk — Sacs (@BodyBagnall) 28 octobre 2022

Cependant, lorsque Liam est allé de l’avant pour signaler l’incident et demander une indemnisation à l’entreprise, il a partagé une autre capture d’écran avec le service client où il lui a été demandé de remplir un formulaire.

“Les entreprises qui n’ont aucune politique sur la façon dont elles embauchent les travailleurs qui les représentent sont assez arriérées et horribles au service client”, écrit-il dans la légende.

Les entreprises qui n’ont pas de politique sur la façon dont elles embauchent les travailleurs qui les représentent sont assez arriérées et horribles au service à la clientèle. je te vois @Deliveroo @DeliverooHelp & @Uber pic.twitter.com/irMcwuQCjh — Sacs (@BodyBagnall) 28 octobre 2022

Internet a également été surpris par l’incident et a réagi. Un utilisateur a commenté: «Gras. Je dois le respecter.”

Audacieux. Je dois le respecter. – COJAY (@CoJayLives) 28 octobre 2022

Une autre personne a écrit : “Le chauffeur de Deliveroo a non seulement mangé sa nourriture, mais lui a envoyé un texto pour lui dire que c’était ‘testy’ mais pas de remboursement ?”

La @Deliveroo le chauffeur a non seulement mangé sa nourriture, mais lui a envoyé un texto pour lui dire que c’était “testy” mais pas de remboursement ? https://t.co/J4jAIC9DVZ — Actine la CHÈVRE (@tonydpoison) 28 octobre 2022

Un autre utilisateur a ajouté : “Quand ils ne veulent pas accepter votre démission.”

Quand ils ne veulent pas accepter ta démission 😂 https://t.co/LatiN2XTP3 — Salameh (@OmarSalamehx) 30 octobre 2022

Un autre cyber-internaute a déclaré : “C’est pourquoi j’ai choisi de ne pas devenir livreur de nourriture.”

C’est pourquoi j’ai choisi de ne pas devenir livreur de nourriture😭 https://t.co/UR0L6FR6pv – Toujours affamé (@iBetterCallKim) 29 octobre 2022

Un incident similaire s’est produit le mois dernier, avec un homme qui a commandé à DoorDash et a reçu un colis sans frites avec des ailes de poulet mangées laissées avec des os et une note indiquant que le cadre était fauché et affamé et qu’il quittait son travail. Le livreur a également demandé à l’homme de le considérer comme payant.

