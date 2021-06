Le responsable de la diversité de GOOGLE a écrit que les Juifs ont un « appétit insatiable pour la guerre et le meurtre » dans un article de blog choquant, mais n’a pas été licencié.

Kamau Bobb a écrit un article de blog en 2007 intitulé If I Were a Jew, qui comportait une série de déclarations offensantes et a refait surface cette semaine.

Google n’a apparemment pas licencié Bobb, mais l’a transféré dans un autre département Crédits : kamaubobb.com

Bobb aurait écrit sur le conflit israélien dans le blog Crédit : Twitter

« Si j’étais juif, je serais préoccupé par mon appétit insatiable pour la guerre et le meurtre pour me défendre », dit le blog.

« La légitime défense est sans aucun doute un instinct, mais j’aurais peur de mon insensibilité croissante à la souffrance des autres. »

Google a publié mercredi une déclaration condamnant le message de Bobb et déclarant qu’il ne ferait plus partie de l’équipe de diversité – mais apparemment, il fait toujours partie de l’entreprise.

« Nous condamnons sans équivoque les écrits passés d’un membre de notre équipe de diversité qui offensent et blessent profondément les membres de notre communauté juive et de notre communauté LGBTQ+ », indique le communiqué.

« Ces écrits sont incontestablement blessants. L’auteur le reconnaît et s’est excusé.

Google a déclaré qu’ils « condamnaient » les écrits passés de Bobb Crédits : kamaubobb.com

Il aurait été transféré dans un autre département Crédit : Facebook

« Il ne fera plus partie de notre équipe de diversité à l’avenir et se concentrera sur son travail STEM. »

Cependant, Insider rapporte que Bobb n’a pas été licencié, il vient d’être transféré à un rôle de recherche STEM.

Google n’a pas précisé pourquoi Bobb est toujours dans l’entreprise.

La société a été largement critiquée mercredi après que le billet de blog de Bobb a commencé à faire le tour en ligne

« Comment le bigot obscène et antisémite est-il encore employé là-bas ? » a écrit le groupe d’activistes Stop Antisemitism sur Twitter.

Meghan McCain a également critiqué l’entreprise lors de l’épisode de mercredi de The View.

« Si vous êtes un employé juif de Google, je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez en ce moment », a-t-elle déclaré.

« C’est étrange pour moi que Google, qui se veut l’entreprise la plus progressiste et la plus inclusive de la planète Terre ou de la Silicon Valley, vous a une tête de diversité qui si ça ressemble à un canard, ça cancane comme un canard », elle a dit.

« On dirait que vous détestez probablement les Juifs ou à tout le moins avez de sérieux problèmes avec votre rhétorique antisémite. »

Le co-animateur Sunny Hostin a souligné que le message de Bobb faisait référence au conflit israélo-palestinien et qu’il devrait être mis en contexte avant que tout le monde n’appelle à son « licencié sommairement ».