Le responsable de la distribution d’Amazon pour l’Amérique du Nord s’en va

Un des Amazone Les principaux dirigeants des opérations quittent le détaillant en ligne, a confirmé la société.

Melissa Nick, vice-présidente de la satisfaction des clients en Amérique du Nord, quittera l’entreprise le 16 juin, a annoncé Amazon. Nick, qui a rejoint Amazon en 2014, était responsable de l’une des plus grandes régions d’exécution d’Amazon et supervisait près de 300 installations qui traitent et expédient les commandes des clients.

« Nous apprécions toutes les contributions de Melissa au cours des neuf dernières années, y compris la constitution d’une équipe solide qui continuera à soutenir nos employés dans toute la région », a déclaré la porte-parole d’Amazon, Barbara Agrait, dans un communiqué. « Nous souhaitons bonne chance à Melissa pour la prochaine étape de son parcours professionnel. »

Nick a rapporté à Yonatan Gal, un vice-président chargé de superviser la chaîne d’approvisionnement d’Amazon, la maintenance et les réparations des équipements, ainsi que l’exécution de l’exécution, en Amérique du Nord, selon des documents internes de l’entreprise consultés par CNBC. Gal relève de Stefano Perego, vice-président du traitement des clients et des services opérationnels mondiaux pour l’Amérique du Nord et l’Europe, qui relève directement de John Felton, responsable des opérations mondiales d’Amazon et membre de l’équipe S du PDG Andy Jassy, ​​selon les documents. L’équipe S est un groupe soudé de cadres supérieurs de presque tous les domaines d’activité d’Amazon.

Amazon a récemment réorganisé ses opérations aux États-Unis dans le but d’accélérer les livraisons et de réduire les coûts. La société a rapidement étendu ses opérations d’exécution et de transport pendant la pandémie, qui « a fini par modifier considérablement les nœuds et les connexions » de son réseau, a déclaré le PDG Andy Jassy lors de l’appel aux résultats d’Amazon au premier trimestre.

Le géant du commerce électronique a créé huit hubs régionaux dans des zones géographiques plus petites pour expédier des produits sur des distances plus courtes, a-t-il déclaré. Traditionnellement, Amazon exploitait un réseau de distribution national qui signifiait que les articles pouvaient être expédiés d’un entrepôt à un autre aux extrémités opposées du pays si, par exemple, un produit était en rupture de stock.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de Jassy pour réduire les dépenses dans l’ensemble de l’entreprise alors qu’Amazon est confronté à une économie plus faible et à un ralentissement de la croissance dans plusieurs de ses activités. Amazon a licencié 27 000 employés, lancé un gel des embauches d’entreprise et supprimé certaines initiatives prévues.

Nick est le dernier dirigeant de haut niveau à partir. Chris Vonderhaar, vice-président en charge des centres de données Amazon Web Services, quitte l’entreprise, GeekWire rapporté lundi. Les dirigeants d’Amazon supervisant ses groupes de recherche et développement Alexa et matériel ont pris leur retraite en octobre dernier, et le chef de la santé et de la sécurité au travail a également annoncé son départ en septembre.

En juillet dernier, le chef de la politique publique Jay Carney est parti pour rejoindre Airbnb, et le vétéran de 23 ans d’Amazon Dave Clark a démissionné de son poste de chef du commerce de détail un mois plus tard.

Amazon a déclaré qu’il avait des centaines de vice-présidents et des milliers de directeurs, et que son activité continuait de croître. Le mandat moyen des vice-présidents est d’environ 10 ans, et beaucoup plus long pour les vice-présidents principaux, a indiqué la société.

