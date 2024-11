Le responsable d’Assassin’s Creed Shadows met fin aux « attaques motivées par l’intolérance » contre le samouraï noir et la guerrière du jeu et condamne les « attaques personnelles » contre les développeurs

Là où les dirigeants d’Ubisoft ont généralement suivi une ligne vague concernant les controverses toujours brûlantes et les « commentaires polarisés » sur les protagonistes de Les ombres d’Assassin’s Creed le producteur exécutif de la série Marc-Alexis Côté n’a pas mâché ses mots, rejetant « les attaques motivées par l’intolérance » et l’idée que le studio ou ce jeu en particulier sont « mus par des agendas modernes ».

Côté a discuté de l’histoire de la franchise Assassin’s Creed et de l’importance d’Assassin’s Creed Shadows lors d’une conférence BAFTA disponible gratuitement à regarder en ligne aujourd’hui, le 1er novembre, et sera publié sur YouTube dans un avenir proche. Sur Shadows en particulier, pour le dire succinctement, Côté a vu cette controverse et n’en a rien.

« Rester fidèle à l’histoire signifie accepter la richesse des perspectives humaines sans compromis », déclare-t-il vers la fin de sa présentation. « Par exemple, dans Assassin’s Creed Shadows, nous mettons en avant des personnages à la fois fictifs, comme Naoe, une guerrière japonaise, et historiques, comme Yasuke, le samouraï d’origine africaine. Alors que l’inclusion d’un samouraï noir dans le Japon féodal a suscité des questions et même controverse, Naoe, en tant que personnage fictif, a également fait l’objet d’un examen minutieux en raison de son sexe.

« Mais tout comme la présence de Yasuke dans l’histoire japonaise est un fait, les histoires de femmes qui ont défié les attentes de la société et ont pris les armes en temps de conflit le sont aussi. Ainsi, même si les histoires de Naoe et de Yasuke sont des œuvres de fiction historique, elles reflètent la collision de différents mondes, cultures et rôles, et leur inclusion est précisément le genre de récit qu’Assassin’s Creed cherche à raconter – un récit qui reflète la complexité et l’interconnexion de notre histoire commune.

Tout au long de son discours, Côté souligne à plusieurs reprises comment Assassin’s Creed exploite l’histoire, et parce que « l’histoire est intrinsèquement diversifiée », les jeux le sont aussi. « Donc, pour être clair, notre engagement en faveur de l’inclusivité est fondé sur l’authenticité historique et le respect des diverses perspectives, et n’est pas motivé par des agendas modernes », ajoute-t-il.

(Crédit image : Ubisoft)

Le producteur exécutif regarde au-delà de cette partie particulière du discours d’Assassin’s Creed Shadows et s’intéresse à l’art dans son ensemble, affirmant que la « critique légitime » reste précieuse mais doit être distinguée des « attaques motivées par l’intolérance ».

« Le climat actuel est dur pour nos équipes créatives », dit-il. « Ils sont confrontés à des mensonges, des demi-vérités et à des attaques personnelles en ligne. Lorsque le travail dans lequel ils ont investi tout leur cœur est transformé en un symbole de division, ce n’est pas seulement décourageant, cela peut être dévastateur. Ce qui me permet de continuer, c’est la résilience née par conviction que je vois quotidiennement dans nos équipes. Je suis particulièrement fier de l’équipe Shadows qui reste fidèle à sa vision créative et aux principes fondamentaux d’Assassin’s Creed.

Son argument final ne fait que doubler. « Lorsque nous laissons la peur étouffer nos voix, lorsque nous nous autocensurons face aux menaces, nous cédons notre pouvoir petit à petit jusqu’à ce que la liberté et la créativité disparaissent », dit Côté. « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Il est temps pour nous, créateurs, de rester fermes sur notre engagement envers nos valeurs en racontant des histoires qui inspirent, qui mettent les gens au défi et qui aident les gens à se connecter. Notre silence ne peut pas devenir une complicité. »

En conclusion, Côté estime que « la réponse à la haine est de continuer à créer des expériences qui célèbrent la richesse de notre monde et captent la magie de notre imaginaire collectif » car « en fin de compte, la créativité est plus forte que la peur ».