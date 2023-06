Le responsable canadien des relations publiques démissionne d’une banque de développement fondée par la Chine, l’accusant d’influencer le Parti communiste

Un responsable canadien des relations publiques d’une banque de développement fondée en Chine a annoncé mercredi sa démission dans un communiqué l’accusant d’être dominée par des « pirates du Parti communiste » et affirmant que les intérêts du Canada n’étaient pas servis par son adhésion.

La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures a confirmé dans un e-mail que Bob Pickard avait démissionné de son poste de directeur général des communications mondiales et a rejeté ses critiques comme infondées.

L’AIIB, considérée par certains comme un rival chinois de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement, a été fondée en 2016 pour financer les chemins de fer et d’autres infrastructures. Il compte 106 gouvernements membres, dont la plupart des pays asiatiques et l’Australie, le Canada, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Le Japon et les États-Unis ne sont pas membres.

Pickard, qui a travaillé pour l’AIIB pendant 15 mois, a déclaré dans un communiqué sur Twitter que démissionner était son seul cours en tant que « Canadien patriote ». Il s’est plaint que la banque était dominée par des » hacks du Parti communiste » qui étaient » comme un KGB ou une Gestapo ou une Stasi interne » – la police secrète de l’Union soviétique, de l’Allemagne nazie et de l’Allemagne de l’Est de l’ère communiste, respectivement.

La banque dont le siège est à Pékin « a l’une des cultures les plus toxiques imaginables », a écrit Pickard. « Je ne crois pas que les intérêts de mon pays soient servis par son adhésion à l’AIIB. »

La démission intervient à un moment où le chef du Parti communiste au pouvoir, Xi Jinping, resserre le contrôle sur le gouvernement chinois et pousse les entreprises du secteur privé à s’aligner sur les plans de développement du parti.

« Les récents commentaires publics de M. Pickard et la caractérisation de la banque sont sans fondement et décevants », a déclaré l’AIIB dans l’e-mail. Il a déclaré que la banque « l’avait soutenu et responsabilisé » pendant son mandat.

« Nous sommes fiers de notre mission multilatérale et avons une équipe internationale diversifiée représentant 65 nationalités différentes », a déclaré la banque.

Le président de l’AIIB, Jin Liqun, est chinois. Les vice-présidents comprennent un Britannique, un Russe, un Indien et un Allemand.

Pickard a déclaré qu’il était « préoccupé pour ma sécurité » et n’a pas publié son annonce avant son arrivée au Japon.

Pickard n’a donné aucun détail. Il n’a pas immédiatement répondu à un e-mail envoyé à l’adresse de son site Web personnel.

Les États-Unis et d’autres gouvernements ont averti leurs citoyens d’un risque accru d’être arbitrairement détenus en Chine ou empêchés de quitter le pays.

L’AIIB est distincte de l’initiative chinoise Belt and Road de plusieurs milliards de dollars visant à construire des ports, des chemins de fer et d’autres infrastructures liées au commerce en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Son actif s’élève à 47,4 milliards de dollars, selon les états financiers 2022 de la banque.