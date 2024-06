Le respirateur N95 arrive en tête de liste pour arrêter les fuites virales du SRAS-CoV-2 dans l’air

Les chercheurs qui ont comparé la capacité des masques en tissu et chirurgicaux et des respirateurs KN95 et N95 à empêcher la fuite du SRAS-CoV-2 dans l’environnement montrent que le « bec de canard » N95 a gagné haut la main, arrêtant 98 % du virus qui cause le COVID-19.

Une équipe de recherche de l’Université du Maryland (UMD), qui a publié le résultats la semaine dernière à eBioMédecinea collecté des échantillons d’haleine auprès de volontaires atteints d’infections communautaires au COVID-19 à partir de mai 2020.

« La nature hautement transmissible des variants Omicron émergents rapidement dans un contexte de taux élevés de vaccination et d’infections antérieures souligne le rôle essentiel des interventions non pharmaceutiques, telles que le port de masques faciaux, pour réduire la transmission par inhalation (aéroportée) du virus en réduisant la quantité. de virus dans l’air« , ont écrit les auteurs de l’étude.

Avec et sans couvre-visage

Chaque volontaire a fourni deux échantillons d’haleine de 30 minutes le même jour, portant un couvre-visage pendant la première moitié de la séance, puis ne portant aucun couvre-visage pendant l’autre moitié. Certains sont revenus pour une deuxième séance avec d’autres couvre-visages.

Tout en fournissant des échantillons d’haleine, les participants ont effectué des vocalisations répétées telles que dire l’alphabet, chanter « Joyeux anniversaire » et crier. Après avoir terminé une séance en portant un masque ou un respirateur, ils ont effectué le même processus sans porter de couvre-visage.

Sur les 44 volontaires, 43 % étaient des femmes. Les participants portant un respirateur avec il a été demandé à un pince-nez de le pincer pour l’adapter à leur nez, et à ceux qui portaient un respirateur N95 de placer une sangle autour de leur cou et l’autre au-dessus de leur tête. Aucune autre formation n’a été dispensée et aucun test d’ajustement n’a été effectué pour garantir un bon ajustement sur le visage. Les respirateurs, cependant, s’adaptent mieux au visage que les masques en tissu ou chirurgicaux (médicaux).

Durant la partie masquée des séances de juin 2020 à décembre 2021, les volontaires portaient soit leur propre masque (principalement des masques en tissu fabriqués avec une grande variété de matériaux de marques et de sources parfois inconnues) soit un masque Kimberly-Clark Professional Kimtech M3 pour leur première visite de recherche. S’ils revenaient pour une deuxième visite, ils portaient l’autre type de masque.

En décembre 2021, les chercheurs sont passés des tests de masques en tissu aux respirateurs Powecom KN95, mais ont également permis aux volontaires de fournir leurs propres KN95. Les participants ont été assignés au hasard à porter un masque chirurgical ou KN95 lors de la partie masquée de leur première visite de recherche et l’autre option s’ils revenaient une deuxième fois.

En mars 2022, des respirateurs à bec de canard bon marché ACI 3120 Surgical N95 d’Armbrust USA ont été ajoutés au mélange de tests. Les volontaires ont été assignés au hasard à porter soit un masque chirurgical, soit un KN95 ou N95 lors de leur première visite jusqu’au 10 mars, date à laquelle l’équipe a arrêté de tester les masques chirurgicaux. Depuis le 11 mars, seuls les N95 ont été testés.

L’équipe de recherche a fourni la plupart des masques chirurgicaux, des KN95 et tous les respirateurs N95, mais certains participants ont pu utiliser leur propre couvre-visage si le personnel de l’étude les jugeait bien ajustés.

Les N95 comme norme de soins dans les établissements de soins de santé

Tous les masques et respirateurs ont réduit le virus exhalé d’au moins 70 %, mais le bec de canard N95 a réduit la charge de SARS-CoV-2 de 98 % (intervalle de confiance de 95 % [CI], 97 % à 99 %) et ont obtenu des résultats nettement meilleurs que les masques en tissu ou chirurgicaux ou KN95. Les masques en tissu ont empêché plus de virus que les masques chirurgicaux et les KN95.

Ces résultats suggèrent que les respirateurs N95 pourraient constituer la norme de soins dans les maisons de retraite et les établissements de soins de santé lorsque les infections virales respiratoires sont répandues dans la communauté et que le risque de transmission nosocomiale est élevé.

L’étude n’a pas testé les couvre-visages comme protection contre le SRAS-CoV-2 dans l’air ambiant.

« Ces résultats suggèrent que les respirateurs N95 pourraient constituer la norme de soins dans les maisons de retraite et les établissements de soins de santé lorsque les infections virales respiratoires sont répandues dans la communauté et que le risque de transmission nosocomiale est élevé », ont écrit les auteurs.

L’auteur principal Don Milton, MD, DrPH, professeur de santé environnementale à l’École de santé publique de l’UMD, attribue au joint étanche, au filtre puissant et au grand espace d’air du N95 son succès dans le blocage du passage du virus. « Notre recherche montre définitivement pourquoi il est si important d’avoir des réponses non pharmaceutiques comme le port de masques, et pourquoi nous avons besoin d’études comme celle-ci pour déterminer quels masques sont les plus efficaces », a-t-il déclaré dans un communiqué de l’UMD. communiqué de presse.

Autres facteurs à considérer

Milton a déclaré que les mauvaises performances du KN95 pourraient être dues à sa rigidité et à son mauvais ajustement. Et Lisa Brosseau, ScD, CIH, experte en protection respiratoire et maladies infectieuses et consultante en recherche CIDRAP, convient que les performances du filtre KN95 peuvent varier considérablement.

« JE« Il est important de ne rien généraliser sur les respirateurs KN95 à partir des données d’un seul modèle », a-t-elle déclaré par courrier électronique à CIDRAP News. Brosseau, qui n’a pas participé à l’étude, a également déclaré qu’il était possible que le dispositif de collecte d’haleine utilisé dans l’étude n’ait pas collecter toutes les particules virales émises.