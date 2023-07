Le réservoir du Vermont menace de déborder alors que les inondations frappent la capitale de l’État

De plus fortes pluies dans le Vermont ont soulevé la menace que l’eau d’un réservoir déborde sur un barrage protégeant la capitale de l’État.

Les eaux de crue avaient déjà atteint les vitrines des commerces et le toit des véhicules.

Les responsables du Vermont ont qualifié les inondations de pires depuis que l’ouragan Irene a atteint l’État sous forme de tempête tropicale en 2011 et a causé environ 750 millions de dollars de dégâts et sept morts dans le Vermont.

Une autre série de fortes averses dans le Vermont mardi a soulevé la menace que l’eau d’un réservoir se déverse sur un barrage protégeant la capitale de l’État, Montpelier, et aggrave une inondation « catastrophique ».

Des séquences vidéo de Fox Weather ont montré que les eaux de crue avaient déjà atteint les fenêtres des entreprises et le toit des véhicules dans le quartier pittoresque du centre-ville de Montpelier.

Il reste « très peu d’options d’évacuation » car la plupart des routes de la région ont été fermées, a écrit le directeur municipal William Fraser sur Facebook. Les résidents devraient plutôt se rendre aux étages supérieurs de leurs maisons, a-t-il dit, ajoutant que des bateaux de sauvetage aquatique et d’autres actifs étaient dans la région pour aider.

Tôt mardi matin, le barrage de Wrightsville, qui forme un réservoir au nord de Montpellier, avait encore 1,8 mètre de capacité de stockage, a déclaré le directeur de la ville sur les réseaux sociaux.

Une fois la limite franchie, un déversoir déverserait de l’eau dans la branche nord de la rivière Winooski, a-t-il averti, aggravant ce que le Service météorologique national décrit comme une inondation « catastrophique » au centre-ville de Montpellier, où la branche nord converge avec une deuxième branche de la rivière Winooski. les Winooski.

Fraser a dit :

Cela ne s’est jamais produit depuis la construction du barrage, il n’y a donc aucun précédent de dommages potentiels.

« Ce sera particulièrement grave le long du corridor de la rivière North Branch et dans le centre-ville. »

Aucune victime n’a été signalée dans le Vermont jusqu’à présent.

Le prévisionniste privé AccuWeather a initialement estimé les dommages et les pertes économiques des inondations actuelles entre 3 et 5 milliards de dollars, sur la base de sa propre méthode d’évaluation.

Les inquiétudes concernant le barrage se sont aggravées alors que de nouvelles pluies menaçaient de provoquer des inondations supplémentaires dans le Vermont, le nord-est de l’État de New York et certaines parties du Connecticut et du Massachusetts, a déclaré le National Weather Service dans ses prévisions.

De nombreuses parties de la région ont vu jusqu’à 20 cm de pluie au cours des derniers jours. Les pluies torrentielles ont fait gonfler les rivières et les ruisseaux dans toute la région, se précipiter dans les petites villes et forcer la fermeture des routes principales.

Plusieurs rivières de la région devaient culminer bien au-dessus de leur niveau de crue mardi. À Johnson, dans le centre du Vermont, la rivière Lamoille était à 21 pieds, soit environ 5 pieds de son niveau d’inondation normal, a déclaré le National Weather Service.

L’inondation a déjà provoqué 50 sauvetages de bateaux rapides et tué une femme qui a été emportée devant son fiancé dans l’État de New York, ont déclaré des responsables.