Le président russe Vladimir Poutine a un réseau secret de tunnels souterrains qui passent sous son palais caché au bord de la mer Noire, suggèrent des plans découverts.

M. Poutine a fait construire un immense bunker souterrain sous le palais Gelendzhik, selon les plans mis en ligne par la société d’ingénierie en charge du projet, avec un réseau de tunnels à environ 50 mètres sous la surface.

Le complexe, signalé pour la première fois par Interne du milieu des affaires, On pense qu’il a été construit pour se protéger en cas de révolution ou de guerre et a été construit avant que la Russie ne prenne le contrôle de la Crimée en 2014.

Le palais de 1 milliard de livres sterling est situé sur un bord surplombant la mer et occupe une superficie de 190 000 pieds carrés. Il possède même sa propre église, sa patinoire, son casino et son salon de narguilé.

Le labyrinthe de tunnels cachés a été révélé par la Fondation anti-corruption d’Alexei Navalny, figure de l’opposition russe emprisonnée, après l’ancienne entreprise de construction russe Metro Style a publié les diagrammes sur son site Web au début des années 2010 pour montrer leur travail.

Les bunkers semblent avoir un système de ventilation, des égouts et une alimentation en eau douce, tandis que les murs sont des coques en béton de 15 pouces, comme indiqué sur les schémas.

Il y a aussi une cage d’ascenseur qui relie le complexe aux deux tunnels, comme le révèle un schéma – et le plus bas a une passerelle vers la plage, ainsi que des supports de câbles qui pourraient être utilisés pour apporter l’électricité, l’éclairage et la fibre optique câbles à un poste de commandement.

Pendant ce temps, les sorties des deux tunnels peuvent être vues sur la falaise qui s’élève de la mer au palais.

« Cette configuration de tunnel a toutes sortes de sûreté et de sécurité », a déclaré Thaddeus Gabryszewski, qui est un ingénieur en structure familier avec les structures défensives et a examiné les schémas pour Interne du milieu des affaires. « Il y a un système d’incendie. Il y a de l’eau, il y a des égouts. Ceci est destiné à ce que quelqu’un survive ou s’échappe.

La société d’ingénierie a décrit le projet comme un «complexe souterrain pour une station balnéaire» à Gelendzhik, la ville la plus proche du palais du président russe, et il s’étend sur 6 500 pieds carrés.

Parler à Interne du milieu des affaires, Michael C. Kimmage, qui est un ancien fonctionnaire du Département d’État et a travaillé sur la politique de la Russie et de l’Ukraine, a déclaré : « Poutine a beaucoup d’anxiété à l’idée d’être le dirigeant pas tout à fait légitime de la Russie.

« Alors sachant que sa légitimité n’est pas entièrement garantie par les élections, il va chercher à maximiser sa sécurité personnelle à travers un complexe de résidences personnelles bien défendues. »

Les diagrammes ont été retirés du site Web de Metro Style en 2016, mais ils étaient toujours visibles sur la Wayback Machine, qui est une archive de contenu en ligne.

Ensuite, ils ont été diffusés dans une communauté de soi-disant «diggers», qui sont un groupe de citoyens russes qui visitent et documentent des sites interdits.

Un creuseur anonyme qui a déclaré faire partie d’un groupe appelé « Sect Z » a raconté Interne du milieu des affaires il partageait les images « parce que nous sommes fatigués du visage stupide de Poutine et voulons montrer son transport souterrain paranoïaque ».

Le mois dernier, un officier de protection de M. Poutine a fait défection et a qualifié le président russe de « criminel de guerre paranoïaque ».

Gleb Karakulov, 35 ans, qui a servi comme ingénieur dans l’unité de communication présidentielle du Service de la Garde fédérale (FSO), a affirmé le mois dernier que M. Poutine avait choisi de rester « dans son bunker » plutôt que de faire des voyages parce qu’il était tellement paranoïaque à propos d’une tentative d’assassinat.

Le président russe se déplacerait également avec une boîte de 2,5 mètres de haut pour empêcher ses pourparlers secrets de fuir et d’écouter les écoutes occidentales.

M. Karakulov a affirmé que le président russe s’isole pour la quatrième année consécutive, de peur d’être infecté par le Covid-19, et que le personnel ne peut travailler dans la même pièce que lui qu’après avoir été isolé pendant deux semaines.

M. Poutine n’utilise ni téléphone portable ni Internet, ce qui signifie que sa connaissance des événements est filtrée via les services secrets – et ce qu’il regarde à la télévision russe contrôlée par l’État, selon M. Karakulov.

Parlant de la guerre en Ukraine, M. Karakulov a lancé un appel aux officiers pour qu’ils présentent des preuves sur M. Poutine en tant que « criminel de guerre », affirmant que la guerre est « insensée » et « défie la raison ».

Lorsque l’organisation du chef de l’opposition, M. Navalny, a initialement publié un exposé sur le palais du président russe sur la mer Noire en 2021, des milliers de Russes ont protesté, brandissant des brosses de toilette peintes en or en référence à un ustensile de 700 £ qui aurait été trouvé dans la résidence.

M. Poutine a nié être propriétaire du palais. Pendant ce temps, son ami d’enfance milliardaire a affirmé que la propriété lui appartenait et non au président, qui, selon lui, n’avait rien à voir avec cela.

Mais le palais, qui est entouré de 17 000 acres de bois, est constamment protégé par l’équipe de sécurité de M. Poutine et protégé par une zone d’exclusion aérienne – et le Kremlin n’a pas expliqué pourquoi c’était le cas si le président n’y habite pas.