Le réseau routier mains libres Super Cruise de GM va doubler de taille

General Motors a annoncé ce matin qu’il doublait le nombre de routes sur lesquelles sa technologie d’aide à la conduite mains libres Super Cruise fonctionnera aux États-Unis et au Canada.

Pour permettre le fonctionnement mains libres sur autoroute de Super Cruise, la technologie s’appuie sur des données routières relevées avec précision et numérisées par lidar pour fonctionner. GM scanne les routes avec ses véhicules d’enquête, puis les véhicules équipés de Super Cruise comparent les cartes haute définition avec les données en direct recueillies par les caméras embarquées, les capteurs radar et le GPS pour guider avec précision le véhicule sur la route et dans sa voie. Conçues comme une technologie d’aide à la conduite qui nécessite une attention humaine pour fonctionner, les caméras infrarouges surveillent le conducteur pour s’assurer que ses yeux sont sur la route et prêts à reprendre le contrôle si les conditions changent.

Moteurs généraux



Depuis ses lancement en 2017 À bord de la Cadillac CT6 2018, les propriétaires ont parcouru plus de 34 millions de kilomètres en mode mains libres, tandis que GM s’est occupé d’étendre le réseau d’autoroutes Super Cruise à environ 200 000 kilomètres d’autoroutes et d’autoroutes divisées.

D’ici la fin de cette année, ce nombre doublera pour atteindre plus de 400 000 miles de routes Super Cruise-able grâce à la nouvelle inclusion d’autoroutes non divisées dans la base de données de cartes haute résolution. Ces autoroutes et routes fédérales et étatiques étofferont le réseau Super Cruise et relieront les petites villes et les cantons que les cartes principalement interétatiques ont manquées. Cela comprend de nombreuses routes célèbres telles que la US Route 66, la Pacific Coast Highway 1 en Californie, l’Overseas Highway en Floride, la Transcanadienne et plus encore.

Le nouveau réseau routier élargi sera disponible pour les véhicules construits sur Plate-forme de renseignements sur les véhicules (VIP) de GM architecture électrique exécutant la deuxième génération de Super Cruise – la mise à jour qui a également introduit des changements de voie automatiques et des capacités de remorquage à la technologie – à partir de plus tard cette année, à la fois pour les nouveaux achats et ceux actuellement sur la route via un over-the- mise à jour aérienne. Pour l’instant, cette liste comprend les Cadillac CT5, CT4 et Escaladela GMC Hummer électrique et Sierra et le Chevrolet Silverado

. Cette liste sera complétée par le Chevy Tahoe et banlieue, GMC Yukon et Cadillac Lyriq EV dans le futur proche. Véhicules sur une architecture plus ancienne exécutant l’ancienne version de Super Cruise – comme l’actuel Cadillac XT6 – peut ne pas obtenir la mise à niveau, mais continuera à fonctionner tout de même sur des autoroutes divisées.

Au cours de la prochaine année, General Motors étendra la disponibilité de Super Cruise à travers son portefeuille de marques avec des plans pour éventuellement offrir la technologie sur 22 modèles au total d’ici la fin de 2023. Le constructeur automobile a également annoncé la Ultra Cruise de nouvelle générationqui devrait arriver en 2023, apportant une navigation mains libres porte-à-porte sur plus de 2 millions de miles d’autoroutes, de rues urbaines et de routes rurales.