Le réseau lymphatique nasal est essentiel au drainage cérébral du LCR

Résumé: Les chercheurs ont découvert un réseau crucial de vaisseaux lymphatiques à l’arrière du nez, qui contribue de manière significative au drainage du liquide céphalo-rachidien (LCR) du cerveau. Cette étude révèle une voie d’écoulement du LCR jusqu’alors inconnue, offrant ainsi un aperçu des conditions neurodégénératives.

L’équipe de recherche a utilisé des souris transgéniques dotées de marqueurs lymphatiques et d’une imagerie avancée pour découvrir ce réseau, qui se connecte aux ganglions lymphatiques cervicaux profonds. Leurs résultats indiquent des cibles thérapeutiques potentielles pour améliorer le drainage du LCR, en particulier dans les maladies neurodégénératives liées à l’âge.

Le plexus lymphatique nasopharyngé récemment découvert est une plaque tournante majeure pour le drainage du LCR du cerveau. L’étude suggère que l’activation des lymphatiques cervicaux pourrait améliorer l’écoulement du LCR, offrant ainsi une nouvelle approche thérapeutique pour les maladies neurodégénératives. L’équipe de recherche prévoit de valider ces résultats chez les primates, dans le but de faire progresser les traitements pour des maladies comme la maladie d’Alzheimer.

Source: Institut des sciences fondamentales

Dans une étude révolutionnaire publiée dans Naturedes chercheurs sud-coréens dirigés par le directeur KOH Gou Young du Centre de recherche vasculaire de l’Institut des sciences fondamentales (IBS) ont découvert un réseau distinctif de vaisseaux lymphatiques à l’arrière du nez qui joue un rôle essentiel dans le drainage du liquide céphalo-rachidien (LCR). ) du cerveau.

L’étude met en lumière une voie jusqu’alors inconnue d’écoulement du LCR, ouvrant potentiellement de nouvelles voies pour comprendre et traiter les maladies neurodégénératives.

Dans notre cerveau, les déchets générés comme sous-produits de l’activité métabolique sont expulsés par le liquide céphalo-rachidien (LCR). L’accumulation de déchets dans le cerveau, s’ils ne sont pas correctement expulsés, peut endommager les cellules nerveuses, entraînant une altération des fonctions cognitives, la démence et d’autres troubles neurodégénératifs du cerveau.

Le cerveau produit environ 500 ml de ce liquide par jour, qui est drainé de l’espace sous-arachnoïdien. Crédit : Actualités des neurosciences

Par conséquent, la régulation de la production, de la circulation et du drainage du LCS fait depuis longtemps l’objet d’une attention scientifique, notamment en ce qui concerne les affections liées à l’âge comme la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives.

Le cerveau produit environ 500 ml de ce liquide par jour, qui est drainé de l’espace sous-arachnoïdien. Parmi les voies de drainage connues figurent les vaisseaux lymphatiques autour des nerfs crâniens et de la région supérieure de la cavité nasale.

Malgré des preuves bien documentées selon lesquelles les lymphatiques contribuent à l’élimination du LCR, l’identification des connexions anatomiques exactes entre l’espace sous-arachnoïdien et les lymphatiques extracrâniens a posé un défi en raison de leur structure extrêmement complexe.

L’équipe de Koh a résolu ce problème en utilisant des souris transgéniques dotées de marqueurs fluorescents lymphatiques, de microchirurgies et de techniques d’imagerie avancées. Leurs efforts ont révélé un réseau détaillé de vaisseaux lymphatiques à l’arrière du nez qui sert de plaque tournante majeure pour l’écoulement du LCR vers les ganglions lymphatiques cervicaux profonds du cou. Ces lymphatiques présentaient des caractéristiques distinctes, notamment des valvules de forme inhabituelle et des lymphangions courts.

Le chercheur principal JIN Hokyung a souligné : « Notre étude a identifié le plexus lymphatique nasopharyngé comme une plaque tournante de l’écoulement du LCR. Le LCR provenant de régions crâniennes spécifiques s’écoule par ces lymphatiques vers les ganglions lymphatiques cervicaux profonds du cou. Cette découverte pourrait avoir des implications significatives pour la compréhension et le traitement des affections liées au drainage altéré du LCS.

L’étude a également démontré que l’activation pharmacologique des lymphatiques cervicaux profonds améliorait le drainage du LCR chez la souris.

Les chercheurs ont réussi à moduler le système lymphatique cervical en utilisant la phényléphrine (qui active les récepteurs α1-adrénergiques, provoquant une contraction des muscles lisses) ou le nitroprussiate de sodium (qui libère de l’oxyde nitrique, induisant une relaxation musculaire et une dilatation des vaisseaux).

Il est important de noter que cette caractéristique a été préservée au cours du vieillissement, même lorsque le plexus lymphatique nasopharyngé avait rétréci et était fonctionnellement altéré.

YOON Jin-Hui, co-premier auteur de cette étude, note : « Les lymphatiques cervicaux profonds, qui restent intacts avec le vieillissement, offrent une cible potentielle pour des interventions thérapeutiques visant à améliorer l’écoulement du LCR chez les personnes dont la santé cérébrale est compromise. »

Cette entreprise n’était cependant pas sans défis. Une anesthésie profonde et l’ablation des muscles du cou ont été nécessaires pour exposer les lymphatiques chez les souris.

Ces procédures délicates elles-mêmes ont eu du mal à modifier la dynamique physiologique du drainage du LCR, car le flux sanguin cérébral et le sang circulant dans le système vasculaire contribuent à la circulation du LCR, qui à son tour influence l’écoulement du LCR.

En outre, même si les techniques d’imagerie utilisées étaient informatives, les chercheurs pensent que des méthodes plus avancées d’imagerie d’animaux vivants (telles que l’imagerie par rayons X synchrotron) pourraient révéler davantage de caractéristiques de la dynamique du drainage du LCR dans des conditions physiologiques.

Le directeur KOH Gou Young du Centre de recherche vasculaire a déclaré : « Nous prévoyons de vérifier toutes les découvertes provenant des souris chez les primates, y compris les singes et les humains. Nous visons à vérifier dans un modèle animal fiable si l’activation des vaisseaux lymphatiques cervicaux par des moyens pharmacologiques ou mécaniques peut prévenir l’exacerbation de la progression de la maladie d’Alzheimer en améliorant la clairance du LCR.

"Le plexus lymphatique nasopharyngé est une plaque tournante du drainage du liquide céphalo-rachidien» par KOH Gou Young et al. Nature

On sait depuis longtemps que le liquide céphalorachidien (LCR) dans l’espace sous-arachnoïdien autour du cerveau s’écoule par les lymphatiques jusqu’aux ganglions lymphatiques cervicaux, mais les connexions et la régulation sont difficiles à identifier.

Ici, en utilisant des traceurs fluorescents du LCR dans Prox1-GFP souris rapporteuses lymphatiques, nous avons constaté que le plexus lymphatique nasopharyngé est une plaque tournante majeure de l’écoulement du LCR vers les ganglions lymphatiques cervicaux profonds.

Ce plexus avait des valvules inhabituelles et des lymphangions courts mais pas de couverture musculaire lisse, alors que les lymphatiques cervicaux profonds en aval avaient des valvules semi-lunaires typiques, des lymphangions longs et une couverture musculaire lisse qui transportaient le LCR vers les ganglions lymphatiques cervicaux profonds. La signalisation α-adrénergique et de l’oxyde nitrique dans les cellules musculaires lisses régulait le drainage du LCR grâce aux propriétés de transport des lymphatiques cervicaux profonds.

Au cours du vieillissement, le plexus lymphatique nasopharyngé s’est atrophié, mais les lymphatiques cervicaux profonds n’ont pas été altérés de la même manière et l’écoulement du LCR pourrait encore être augmenté par la signalisation adrénergique ou de l’oxyde nitrique. L’analyse unicellulaire de l’expression des gènes dans les cellules endothéliales lymphatiques du plexus nasopharyngé de souris âgées a révélé une augmentation de la signalisation de l’interféron de type I et d’autres cytokines inflammatoires.

L’importance de la preuve du fonctionnement du plexus lymphatique nasopharyngé comme plaque tournante de l’écoulement du LCR est mise en évidence par sa régression au cours du vieillissement. Pourtant, l’activation pharmacologique résistante au vieillissement du transport lymphatique cervical profond vers les ganglions lymphatiques peut encore augmenter l’écoulement du LCR, offrant ainsi une approche pour augmenter la clairance du LCR dans les affections neurologiques liées à l’âge dans lesquelles un efflux plus important serait bénéfique.