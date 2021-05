Le réseau Koch n’a pas encore beaucoup collaboré avec la Maison Blanche après son engagement à rechercher une coopération

Après des années de travail pour influencer le gouvernement fédéral, l’influent groupe de défense politique et le conglomérat industriel de la famille milliardaire Koch n’ont pas encore beaucoup collaboré avec la Maison Blanche du président Joe Biden.

Les archives montrent que le groupe connu sous le nom de réseau Koch, qui est partiellement financé par Charles Koch, et Koch Industries, qui fait partie de la famille Koch depuis les années 1940, n’ont pas fait pression sur la Maison Blanche depuis que Biden est devenu président plus tôt cette année.

À l’exception de quelques prétendants démocrates, le groupe Koch a généralement soutenu les candidats républicains et leurs politiques économiques. Ils ont vu des politiques clés remportées sous l’administration Trump et ont travaillé pendant un certain temps avec l’administration du président Barack Obama sur la réforme de la justice pénale malgré les éléments opposés de son programme.

Koch lui-même a dit plusieurs publications après l’élection, il visait à travailler avec l’administration Biden sur plusieurs questions.

«Je suis impatient de trouver des moyens de travailler avec eux pour faire tomber les barrières qui retiennent les gens, que ce soit dans l’économie, la justice pénale, l’immigration, la pandémie de Covid-19 ou ailleurs,» Koch Raconté Le Wall Street Journal en novembre.

Au lieu de cela, le principal bras politique du réseau Koch, les Américains pour la prospérité, a travaillé pour s’opposer à de nombreuses initiatives initiales de Biden, y compris sa facture de secours Covid de 1,9 billion de dollars et sa proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars.

Le réseau a publiquement soutenu Biden annonçant le retrait des troupes d’Afghanistan et Vanita Gupta devenant procureur général associé. Et il a appelé sur l’administration pour améliorer le système d’immigration.

Une personne familière avec le sujet a également noté que le réseau prévoit d’approuver ancienne procureure générale du New Jersey, Anne Milgram comme chef de Biden de la Drug Enforcement Administration. Cette personne a refusé d’être nommée car le groupe n’a pas encore rendu la décision publique. le Fondation Charles Koch a précédemment soutenu son travail sur la réforme de la justice pénale.

Un porte-parole des Américains pour la prospérité n’a cependant pas nié qu’il y ait eu jusqu’à présent un manque d’engagement direct avec la Maison-Blanche Biden.

«Nous avons été cohérents dans notre engagement à soutenir les politiques qui améliorent la vie des gens et nous opposons à ceux qui ne le font pas – avec cette administration et les précédentes. À peine cinq mois après le début de l’administration Biden, nous avons soutenu leur décision de mettre fin à la guerre en Afghanistan et plaident pour une meilleure politique d’immigration et une réforme de la police « , a déclaré jeudi à CNBC Bill Riggs, un porte-parole de l’AFP.

« Cependant, des factures de dépenses massives déguisées en infrastructures n’aideront pas les gens à améliorer leur vie et nous nous y opposons. Mais nous avons également offert de meilleures options politiques qui répondent à ces préoccupations et nous serions heureux de travailler avec le Congrès et cette administration sur ces questions. Il reste beaucoup de temps dans cette administration et cette session du Congrès. Nous sommes ouverts à travailler avec n’importe qui pour faire le bien par le peuple américain. Et nous ne nous engagerons pas dans des controverses fabriquées qui opposent des groupes les uns aux autres », a ajouté Riggs.