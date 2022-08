Le réseau Koch fait pression sur Sens. Manchin et Sinema pour qu’ils s’opposent à une facture d’impôts et de dépenses de 739 milliards de dollars

Le réseau politique soutenu par le milliardaire Charles Koch a lancé une campagne publicitaire ciblant les sens. Joe Manchin et Kyrsten Sinema pour amener les démocrates modérés à bloquer un paquet massif de dépenses et d’impôts qui progresse au Sénat.

Le projet de loi, connu sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation de 2022, promet de générer 739 milliards de dollars de nouveaux revenus – principalement en fixant un taux d’imposition minimum sur les sociétés et en modifiant la tarification des médicaments Medicare – pour aider à payer 433 milliards de dollars en initiatives climatiques et sanitaires.

La législation est une version allégée du plan Build Back Better du président Joe Biden, qui a échoué plus tôt cette année après que Manchin et Sinema se soient opposés à des éléments clés du projet de loi. La législation a une nouvelle chance d’être adoptée après que Manchin a conclu un accord la semaine dernière sur un plus petit paquet de taxes et de dépenses avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y. Il représente l’un des textes législatifs les plus importants pour les démocrates alors qu’ils se battent pour conserver le Sénat avec les élections de mi-mandat de novembre dans un peu moins de 100 jours. Manchin et Sinema, qui sont tous deux réélus en 2024, représentent des votes clés au Sénat, la chambre étant divisée à 50-50.

Americans for Prosperity, qui fait partie du plus grand réseau Koch, a lancé samedi deux publicités sur ses pages Facebook, Twitter et YouTube. Les publicités interpellent spécifiquement Manchin et Sinema, les encourageant à s’opposer à la législation. “Le sénateur Manchin peut l’arrêter. Allez Joe… Dites NON pour la Virginie-Occidentale”, le Manchin un d dit. L’annonce Sinema a un look presque identique, seulement cette annonce se termine par indiquant “Le sénateur Sinema peut l’arrêter. Allez Kyrsten… Dites NON pour l’Arizona.”

Chaque publicité du groupe soutenu par Koch qualifie le projet de loi de “hausse d’impôts de 739 milliards de dollars qui augmentera les prix et rendra l’énergie américaine plus chère”. Les messages du groupe sur leurs plateformes médiatiques sont liés à un portail de messagerie en ligne, permettant aux partisans d’appeler les législateurs à s’opposer à la législation.

Les archives publicitaires de Facebook montrent que les spots étaient diffusés dans les États respectifs de Virginie-Occidentale et d’Arizona de Manchin et Sinema, ainsi qu’à Washington DC.

Bill Riggs, porte-parole d’Americans for Prosperity, a déclaré à CNBC dans un e-mail lundi que la campagne publicitaire contre le projet de loi de réconciliation est un achat à six chiffres sur les plateformes numériques et la télévision connectée. Il a déclaré qu’ils prévoyaient de s’étendre cette semaine pour cibler leurs collègues démocrates Sens. Raphael Warnock, D-Ga., Catherine Cortez Masto, D-Nev., Et Maggie Hassan, DN.H. Ces trois démocrates sont candidats à la réélection dans les États de 2022 qui devraient être compétitifs. Sinema et Manchin ne sont pas rééligibles avant 2024.

La chambre de commerce Stand Together, qui a été fondée par Charles Koch, a versé 40 millions de dollars à Americans for Prosperity en 2020, selon les dernières informations financières du groupe. Koch est également le PDG du conglomérat massif connu sous le nom de Koch Industries, qui possède plusieurs filiales énergétiques.

Manchin a déclaré que ce projet de loi n’est pas un ensemble de dépenses et n’augmente pas les impôts, mais est plutôt axé sur l’investissement de l’argent. Sinema a encore commenter publiquement le projet de loi.

Les représentants de Manchin et de Sinema n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

Le législateur de Virginie-Occidentale a conclu un accord avec Schumer la semaine dernière sur le paquet de réconciliation massif qui vise à réformer le code des impôts, à lutter contre le changement climatique et à réduire les coûts des soins de santé pour les consommateurs. Le projet de loi, s’il est adopté, imposerait un impôt minimum sur les sociétés de 15% et mettrait fin à l’échappatoire sur les intérêts portés qui permet aux gestionnaires de fonds spéculatifs et aux partenaires de capital-investissement de payer moins d’impôts.

Pourtant, pour les deux législateurs, il s’agit de la dernière tentative d’un groupe extérieur ayant des liens avec des dirigeants d’entreprise pour tenter d’influencer leur vote. Le réseau Koch ciblait à la fois Sinema et Manchin tout au long du cycle électoral de 2022. Les dirigeants d’Americans for Prosperity ont précédemment appelé leurs partisans de base à pousser Manchin à s’opposer à certaines des priorités législatives de son parti.

Les entreprises et leurs dirigeants ont également versé de l’argent dans les campagnes de réélection de Manchin et Sinema. La campagne de Manchin a permis de recueillir plus d’un million de dollars au cours des trois derniers mois, ce qui comprenait des contributions de plusieurs sociétés énergétiques, dont Coterra Energy, NextEra Energy et Xcel Energy.

Les archives de la Commission électorale fédérale montrent que la campagne de Sinema a également reçu des dons de la société chimique Dow Inc., du géant pharmaceutique Eli Lilly et du géant des télécommunications Verizon, entre autres sociétés, au cours de la même période.