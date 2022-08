Le réseau Koch et d’autres alliés de Trump soutiennent discrètement son plus grand critique du GOP: la représentante Liz Cheney

La représentante républicaine Liz Cheney a constitué un groupe de consultants politiques ayant des liens avec l’ancien président Donald Trump et le vaste réseau Koch alors qu’elle envisage de se présenter à la Maison Blanche après avoir perdu à la primaire du GOP pour son siège au Wyoming House.

Le rôle de Cheney en tant que vice-présidente du comité chargé d’enquêter sur les actions de Trump lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain a coûté à la troisième républicaine la mieux classée de la Chambre des États-Unis sa position au sein du GOP et son siège au Congrès. Elle a perdu l’investiture républicaine dans une course écrasante la semaine dernière face à l’un des choix de Trump, l’avocate du Wyoming Harriet Hageman.

Cheney envisage maintenant de se présenter contre Trump à la présidence en 2024, a-t-elle déclaré à NBC News, et a discrètement constitué une équipe des meilleurs conseillers du GOP pour l’aider à s’assurer qu’il ne reviendra jamais à la Maison Blanche.

“Je crois que Donald Trump continue de représenter une menace et un risque très graves pour notre république. Et je pense que le vaincre nécessitera un front large et uni de républicains, de démocrates et d’indépendants, et c’est ce à quoi j’ai l’intention de participer. de”, a-t-elle déclaré dans une interview exclusive avec Savannah Guthrie dans l’émission “TODAY” de NBC la semaine dernière.

Immédiatement après sa perte, elle a lancé un comité d’action politique de leadership intitulé The Great Task qui lui permettra de maintenir ses aspirations politiques en vie tout en affrontant l’ancien président. Trump, dont le domicile et le club privé Mar-a-Lago en Floride a été perquisitionné par le FBI quelques jours avant la primaire, n’a pas exclu de se présenter à nouveau à la présidence dans deux ans.

Cheney utilise certains des consultants et alliés de Trump, y compris ceux du puissant réseau Koch, pour tenter d’empêcher l’ancien président de remporter un second mandat à la Maison Blanche. Certains d’entre eux semblent avoir utilisé des sociétés à responsabilité limitée qui dissimulent leur identité au public.

“Ces personnes vont être persona non grata après la perte de Cheney”, a déclaré un stratège senior du GOP proche de Trump lorsqu’on lui a demandé si le président et ses associés travailleraient à nouveau avec les anciens conseillers de Cheney. Jeff Miller, un lobbyiste de longue date et allié du chef de la minorité de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., A dit aux vendeurs de ne pas travailler avec l’équipe de Cheney, selon Le New York Times.

Miller et un porte-parole de Trump n’ont pas renvoyé de demande de commentaire. Un porte-parole de Cheney n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Le milliardaire et partisan politique conservateur Charles Koch aide Cheney à travers i360, une société de données et de technologie appartenant à son conglomérat, Koch Industries, selon la base de données financière PitchBook et les documents de la Commission électorale fédérale.

Le dossier montre que deux PAC, les conservateurs pour une Amérique forte et les Wyomingites défendant la liberté et la démocratie, ont payé plus de 300 000 $ pour i360 pour aider à déployer des publicités pro-Cheney par SMS. Axios signalé que le chef de Wyomingites Defending Freedom and Democracy est l’ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche, Julia Griswold Dailer, qui n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Une organisation à but non lucratif partiellement financée par Charles Koch, Americans for Prosperity, a versé 11 millions de dollars à i360 pour des services de données, selon la déclaration fiscale 2020 de l’organisation à but non lucratif.

Bien que Koch n’ait pas soutenu Trump lors de ses campagnes de 2016 ou 2020, son réseau politique a travaillé avec l’administration Trump pour soutenir certaines des initiatives clés de l’ancien président, notamment la réduction des réglementations pour les entreprises et d’importantes réductions d’impôts.

Americans for Prosperity a récemment mené une campagne publicitaire ciblant les législateurs démocrates, notamment les sénateurs modérés Joe Manchin, DW.Va., et Kyrsten Sinema, D-Arizona, pour s’opposer à la loi sur la réduction de l’inflation de plus de 400 milliards de dollars, que le président Joe Biden a signée. loi ce mois-ci.

Les archives de la FEC montrent qu’i360 a également travaillé ce cycle électoral avec le Dr Mehmet Oz, que Trump a approuvé pour le siège ouvert du Sénat de Pennsylvanie, ainsi que le représentant Peter Meijer, R-Mich., Qui a voté pour destituer l’ancien président et a perdu dans son primaire récente.

Les représentants des PAC pro-Cheney, Koch Industries, i360 et Americans for Prosperity n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

Trump et la famille Koch n’ont pas toujours été proches, même après que l’ancien président a adopté des réductions d’impôts longtemps recherchées et la nomination de nombreux juges de la Cour suprême à tendance conservatrice. Trump a déchiré les Kochs en 2018, affirmant dans un tweet qu’ils sont “une blague totale dans les vrais cercles républicains, sont contre des frontières fortes et un commerce puissant”. Le réseau Koch n’a pas aidé Trump dans ce qui serait son échec en 2020 pour sa réélection contre Biden.

Des personnes proches de Trump ont déclaré à CNBC que l’ancien président et ceux qui étaient alignés avec lui pourraient arrêter les travaux futurs avec ceux qui étaient employés par l’équipe de Cheney.

Les documents déposés par la FEC montrent que l’un des principaux fournisseurs de la campagne Cheney lors du cycle électoral de 2022 était une société appelée Red Right Media. Cette société a reçu plus d’un million de dollars pour les services de publicité et de médias par la campagne de Cheney lors de sa campagne primaire de 2022, dont plus de 300 000 dollars en juillet, selon les divulgations de la FEC.

Bien qu’il ne semble pas avoir de site Web public, les archives commerciales de Virginie indiquent que Red Right Media est un nom alternatif pour une société appelée X / Roads Communications. Selon les dossiers commerciaux de l’État, X / Roads Communications est dirigé par Mike Dubke, un stratège républicain chevronné qui a déjà travaillé à la Maison Blanche de Trump en tant que directeur des communications. Dubke était associé directeur de X / Roads Communications avant d’assumer le rôle de Trump en 2017, selon les informations financières déposées alors qu’il dirigeait l’équipe de communication de la Maison Blanche.

Dubke a démissionné du poste de communication de la Maison Blanche en 2017 après moins de 100 jours de travail. Depuis lors, Red Right Media a été payé des millions de dollars par des groupes républicains pour des travaux de conseil, selon les données du chien de garde non partisan du financement de la campagne OpenSecrets. Les dossiers montrent qu’un super PAC appelé DefendArizona a payé plus de 4 millions de dollars pour les services de Red Right Media.

Le super PAC a soutenu Martha McSally lorsqu’elle a mené une campagne ratée contre Sinema lors des élections de 2018. DefendArizona a été financé en partie par le PDG de Citadel, Ken Griffin, et le Fonds pour le leadership du Sénat, un super PAC aligné sur le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.

Black Rock Group, une société de conseil en médias cofondée par Dubke qui n’est pas affiliée à la société d’investissement BlackRock, a déjà été payée plus de 100 000 $ par la campagne de Cheney en 2018. Dubke et Black Rock Group n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.