Le réseau Koch cible l’ex-président Biden

Le réseau politique financé en grande partie par le milliardaire Charles Koch lance une vague de publicités numériques ciblant l’ancien président Donald Trump.

Les publicités affirment que si Trump devient le candidat républicain l’année prochaine, cela conduira à la réélection du président Joe Biden.

Americans for Prosperity Action, un super PAC qui a reçu des millions de dollars lors du cycle électoral de 2022 de la part de Koch Industries, présidée par Charles Koch, et de la Chambre de commerce Stand Together, soutenue par Koch, a donné à CNBC un premier aperçu de certaines des nouvelles publicités numériques.

Koch, qui vaut plus de 60 milliards de dollars, et son réseau ont remporté plusieurs victoires pendant que Trump était au pouvoir, notamment des réductions d’impôts et la nomination de plusieurs juges conservateurs à la Cour suprême. Le réseau soutient traditionnellement les candidats républicains.

Mais le groupe de Koch avait aussi ses différends avec l’ancien président, notamment sur la guerre commerciale de Trump avec la Chine. Trump, de même, a déchiré les Kochs dans une tirade de tweet de 2018, affirmant qu’ils étaient devenus « une blague totale dans les vrais cercles républicains, sont contre des frontières fortes et un commerce puissant ».

L’un des spots, intitulé « Seul moyen, » a une voix off disant: « La seule façon dont Biden gagne, c’est si nous nommons à nouveau Trump. » Une autre annonce, appelée « Non merci, » dit, « Trump ne peut pas gagner » et « nous avons besoin d’un nouveau leadership ».

Un troisième clip, nommé « L’arme secrète de Biden » dit: « Quelle est l’arme secrète de Biden? Donald Trump en tant que candidat du GOP. Biden remporte la Maison Blanche et obtient également la Chambre et le Sénat. »

Americans for Prosperity Action a été actif lors des élections de mi-mandat de 2022 et pourrait être sur le point de dépasser sa frénésie de dépenses historique du dernier cycle. Les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent que le super PAC jusqu’à présent ce cycle a dépensé plus de 300 000 $ en dépenses indépendantes opposant Trump et Biden.

Le PAC a terminé le cycle électoral de 2022 en dépensant près de 70 millions de dollars, ses trois meilleurs candidats étant l’ancien candidat au Sénat républicain de Géorgie Herschel Walker, le sénateur Ron Johnson, R-Wis., et l’ancien candidat au Sénat républicain de Pennsylvanie Mehmet Oz. Tous les trois ont également été approuvés par Trump.

Toutes les publicités numériques de Koch citent des sondages publics qui disent que les principaux électeurs ne veulent pas que Trump redevienne président. Bon nombre de ces mêmes sondages montrent également que de nombreux électeurs ne veulent pas non plus que Biden se présente pour un second mandat. Une nouvelle NBC sondage prises en avril montrent que 70% des personnes interrogées disent que Biden ne devrait pas se présenter à la réélection, et 60% supplémentaires disent que Trump ne devrait pas se présenter.

Ces publicités, selon le porte-parole d’Americans for Prosperity Action, Bill Riggs, ciblent les électeurs des principaux États de l’Iowa, de la Caroline du Sud, du New Hampshire et du Nevada. Riggs a noté que les nouveaux achats de publicité interviennent après que la PDG d’Americans for Prosperity, Emily Seidel, a déclaré en février note au personnel et aux militants qu’il soutiendrait un candidat du GOP à la présidence autre que Trump.

« Nous avons clairement indiqué en février que Washington est brisé et que notre pays est dans une spirale descendante à cause de cela. Pour écrire un nouveau chapitre pour le pays, nous devons tourner la page du passé – et cela nécessite un nouveau leadership », a déclaré Riggs. dans une déclaration envoyée par courriel. Il a ajouté que le groupe soutenu par Koch n’a pas pris de décision sur qui il envisage de soutenir dans la primaire républicaine à la présidence.

Des données récentes de Morning Consult montrent que Trump avec 56% de soutien dans la primaire républicaine, avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis à la traîne avec 22% des voix.

Les publicités ciblent également les électeurs à un moment tumultueux pour Trump. Il fait face à une mise en accusation mardi dans une affaire pénale fédérale pour avoir conservé des documents militaires et gouvernementaux classifiés et top secrets. Trump a qualifié l’affaire de « canular des boîtes ».