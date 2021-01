SAN JOSE, Californie, 12 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Aeris, un leader de la technologie IoT, a annoncé aujourd’hui que la connectivité fiable fournie par Aeris Fusion IoT Network (Fusion) a aidé Bboxx, un utilitaire de nouvelle génération qui fabrique , distribue et finance des systèmes d’énergie solaire décentralisés dans les pays en développement, fournit de l’énergie propre à plus d’un million de citoyens africains.

Les produits de base de Bboxx sont une gamme de systèmes solaires domestiques qui permettent aux particuliers et aux petites entreprises d’alimenter des appareils électroménagers, des lumières et des téléphones portables aux réfrigérateurs et aux ordinateurs. Bboxx installe le module d’identité de l’abonné (SIM) mondial Aeris au point de fabrication, réduisant à la fois les coûts de la chaîne d’approvisionnement et le temps de déploiement. En utilisant le nom de point d’accès global (APN) unique d’Aeris, le système solaire Bboxx peut également être déployé partout dans le monde, même dans les endroits les plus éloignés, sur une simple base plug-and-play, sans aucune obligation de configurer le réseau local. réglages.

Depuis son partenariat avec Aeris en 2017, Bboxx a utilisé la connectivité multi-opérateurs d’Aeris, garantissant que Bboxx est en mesure de déployer ses appareils plus rapidement que s’il reposait sur un seul transporteur, tout en bénéficiant du soutien d’Aeris pour évoluer vers de nouveaux marchés. L’expansion continue de Bboxx en Afrique est également soutenue par la carte SIM globale d’Aeris, qui est déployée au point de fabrication, permettant à Bboxx de réduire ses coûts de chaîne d’approvisionnement et le temps de déploiement de sa solution.

La collaboration entre Aeris et Bboxx signifie que les appareils Bboxx disposent d’une connectivité IoT fiable, quel que soit l’endroit dans le monde où ils sont déployés, permettant aux produits d’être surveillés à distance et d’accélérer les délais de déploiement. Des entreprises comme Bboxx opèrent dans les endroits les plus éloignés, avec des produits spécialement conçus pour les environnements ruraux hors réseau, ont besoin d’un réseau mobile fiable qui offre une connectivité cohérente dans le monde entier pour permettre une surveillance à distance sans effort des systèmes énergétiques. Pour surmonter ces nombreux problèmes vitaux de livraison d’énergie, il est nécessaire de disposer d’une connectivité GSM et CDMA fiable pour fournir des solutions fonctionnelles et économes en énergie.

Christopher Baker-Brian, co-fondateur et directeur général de Bboxx, a déclaré: «Le service de haute qualité d’Aeris et l’expertise IoT ont aidé Bboxx à fournir des solutions d’énergie propre aux communautés et aux ménages dans onze pays d’Afrique avec un temps de déploiement minimal. En nous associant à des entreprises comme Aeris, nous rendons une énergie fiable et propre plus accessible tout en poursuivant notre mission de libérer le potentiel et de transformer des vies.

Paul Tarsey, consultant en solutions IoT, Aeris, commente: «La capacité d’Aeris à offrir une connectivité IoT de haute qualité au coût total de possession le plus optimisé garantit que les systèmes solaires de Bboxx sont opérationnels et fiables, quel que soit l’endroit où ils sont déployés. Nous sommes impatients de continuer à aider Bboxx à étendre ses capacités et à fournir une énergie propre aux populations du monde entier. »

À propos d’Aeris

Aeris est un partenaire technologique mondial qui a fait ses preuves en aidant les entreprises à libérer la valeur de l’IoT. Depuis plus d’une décennie, ils ont alimenté des projets critiques pour certains des clients les plus exigeants des services IoT. Aeris s’efforce d’améliorer fondamentalement les entreprises en réduisant considérablement les coûts, en accélérant la mise sur le marché et en permettant de nouvelles sources de revenus. Conçue à partir de zéro pour l’IoT et testée sur la route à grande échelle, l’offre d’Aeris est basée sur la plus large pile technologique du secteur, couvrant la connectivité jusqu’aux solutions verticales. En tant que vétéran de l’industrie, Aeris est parfaitement conscient que la mise en œuvre d’une solution IoT peut être complexe, et ils sont fiers de la simplifier.

À propos de Bboxx

Bboxx est un utilitaire de nouvelle génération, qui transforme des vies et libère le potentiel grâce à l’accès à l’énergie. Bboxx fabrique, distribue et finance des systèmes d’énergie solaire décentralisés dans les pays en développement. Il évolue en forgeant des partenariats stratégiques et sa technologie innovante Bboxx Pulse®, une plate-forme de gestion complète utilisant la technologie IoT. Grâce à une fourniture de services publics abordables, fiables et propres, Bboxx amène les gens dans l’économie numérique, en créant de nouveaux marchés et en permettant le développement économique dans les communautés hors réseau et celles qui vivent sans connexion au réseau fiable. La société a un impact positif sur la vie de plus d’un million de personnes avec ses produits et services dans plus de 35 marchés, contribuant directement à 11 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.

Jusqu’à présent, Bboxx a déployé plus de 350 000 systèmes solaires domestiques. Bboxx compte plus de 800 employés répartis dans neuf bureaux, notamment en République démocratique du Congo, au Kenya, au Rwanda et au Togo, avec son siège social au Royaume-Uni et ses opérations de fabrication en Chine. En 2019, Bboxx a remporté le prix Zayed pour la durabilité dans la catégorie Énergie, ce qui témoigne de la façon dont l’entreprise fait une différence significative dans la vie des gens du monde entier. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Bboxx sur son site Internet: https://www.bboxx.com/

Contacts médias

ETATS-UNIS:

Jennifer Spoerri

Gallagher PR

+ 1415-577-0171

jennifer@gallagherpr.com

ROYAUME-UNI:

James Lambert

PR intelligent

james@intelligentpr.co.uk

Bureau Tel: 01491 410651

Téléphone portable: 07528 006746