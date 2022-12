Le réseau hospitalier de Brooklyn lutte contre une cyberattaque

Brookdale et d’autres hôpitaux dotés d’un filet de sécurité ont été rapidement submergés lors de la première vague mortelle de la pandémie de coronavirus au printemps 2020. Les patients du quartier environnant ont une incidence plus élevée de problèmes de santé chroniques, notamment l’obésité et l’hypertension, qui ont tous deux rendu Covid -19 plus mortel. Les hôpitaux manquaient également de personnel.

Environ 2 500 patients atteints de Covid-19 ont été admis par les hôpitaux One Brooklyn Health au printemps et à l’été 2020. Un tiers, soit 831 d’entre eux, sont décédés, a indiqué le système.

Mme Tannis, l’infirmière en soins intensifs, a cité cette expérience comme la protégeant des inconvénients de la cyberattaque. “J’ai traversé de nombreuses batailles”, a-t-elle déclaré. “Cela ressemble plus à un hoquet qu’à une bataille.”

Depuis 2017, plus de 3 600 gouvernements locaux, tribaux et étatiques à travers le pays ont été ciblés par des pirates de ransomwares, selon le Multi-State Information Sharing and Analysis Center, une organisation qui cherche à améliorer la posture de cybersécurité des États-Unis. Les hôpitaux sont de plus en plus la cible favorite des pirates. En avril, le département américain de la Santé et des Services sociaux a averti les fournisseurs de soins de santé qu’un gang de piratage particulièrement agressif les ciblait.

La direction de l’hôpital a déclaré que des solutions de contournement étaient en place pour permettre aux opérations de se poursuivre relativement bien, et après avoir mis le réseau de l’hôpital hors ligne dans le but de contenir l’intrusion, de nombreux services ont été rétablis.

One Brooklyn Health est né d’un effort de longue date de l’État pour consolider les hôpitaux en difficulté du centre de Brooklyn. Brookdale est le plus grand des hôpitaux, bien qu’Interfaith soit l’un des plus grands prestataires de psychiatrie hospitalière à Brooklyn, avec plus de 120 lits alloués à la santé comportementale.

Pile de Liam reportage contribué.