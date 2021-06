Le réseau Find My Device d’Android serait issu du crowdsourcing

Samsung et Apple ont tous deux leurs propres trackers : le SmartTag et l’AirTag, respectivement. Ce que ces trackers ont en commun, c’est qu’ils utilisent tous deux un réseau d’appareils participatif pour aider à suivre et à localiser les étiquettes perdues ou d’autres appareils. Un APK Teardown suggère que Google travaille sur un réseau similaire de crowdsourcing pour localiser les objets perdus.

Le démontage a révélé un code caché trouvé dans la dernière version des services Google Play 21.24.13 dans le canal bêta. Le premier dit « Permettez à votre téléphone de vous aider à localiser vos appareils et ceux d’autres personnes » et le deuxième lit « Trouver le réseau de mon appareil ».

Cela laisse entendre que Google tirera parti de chaque appareil Android sur les services Google Play pour aider à localiser les appareils Android perdus ou volés, sans connexion de données. Le libellé de la première chaîne suggère que toute personne qui active la fonction Rechercher mon appareil devra également activer le suivi des autres appareils perdus. De toute façon, rien n’est concret, cela pourrait donc changer une fois le réseau Find My Device (le cas échéant) lancé.

La source