Le réseau ferroviaire du CN rétabli après une panne qui a interrompu les déplacements dans la région de Toronto

Des dizaines de milliers de navetteurs en Ontario qui utilisent GO Transit ont été confrontés à des annulations ou à de longs retards mardi parce que le « système à l’échelle du réseau » du CN Rail était en panne, qui, selon la société, a ensuite été rétabli.

CN Rail a imputé un problème de connectivité Internet qui a empêché le service ferroviaire régional de répartir les trains.

Les trains de banlieue ont été retenus dans les gares les plus proches pendant la panne, ce qui a également affecté le service ferroviaire de Via Rail et UP Express entre la gare Union de Toronto et l’aéroport international Pearson.

« Le CN travaillera avec GO pour examiner l’incident et mettre en place des processus pour éviter de nouvelles perturbations », a indiqué la compagnie dans un communiqué.

« Le CN souhaite s’excuser pour l’impact causé par cette panne. Bien qu’il n’y ait toujours aucune indication d’un problème de cybersécurité, la cause de la panne fait toujours l’objet d’une enquête », a-t-il déclaré.

Les gens se préparent à monter à bord d’un bus au lieu de prendre le train UP Express pour se rendre à l’aéroport international Pearson lors de la panne du service ferroviaire mardi. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Metrolinx, l’agence gouvernementale qui exploite le service de train et d’autobus GO Transit dans la région du Grand Toronto et au-delà, a déclaré que tous ses corridors ferroviaires étaient en panne, mais qu’elle a pu lentement reprendre le service sur certaines lignes.

Vers 16 h 30 HE, GO Transit a déclaré qu’il était en mesure d’offrir un service limité à partir de la gare Union, mais a exhorté les passagers à trouver d’autres moyens de se rendre à leur destination ou à retarder leur voyage jusqu’à plus tard mardi soir.

Quelque 190 000 passagers utilisent quotidiennement les trains et les autobus GO, qui relient le centre-ville de Toronto à Hamilton, Kitchener, en Ontario, et aux communautés des régions de Halton, Peel, York et Durham.

La panne a laissé des centaines de navetteurs frustrés coincés chez eux à la gare Union.

Uber plafonne les hausses de prix

« C’est juste fou, quoi que ce soit, ils [GO] nous devons faire mieux », a déclaré David Miller, un employé d’un café qui a vu trois trains qu’il prévoyait de prendre être annulés.

La demande soudaine de taxis a triplé les tarifs du service de covoiturage Uber, selon plusieurs personnes qui ont tenté de réserver des courses.

Un porte-parole d’Uber a déclaré que les prix augmentent temporairement lorsqu’il y a plus de demandes de courses que de conducteurs.

« En réponse à la situation du transport en commun GO de cet après-midi, Uber a plafonné les hausses de prix », a déclaré le porte-parole Keerthana Rang dans un courriel.

GO Transit a déclaré qu’il donnerait la priorité au rapatriement des gens depuis la gare Union, qui était « très occupée ».