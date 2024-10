Le réseau EURESTOP vise à lutter contre la crise de la résistance aux antibiotiques

Il existe des preuves irréfutables que les bactéries, les parasites, les virus et les champignons développent une résistance aux antimicrobiens. En conséquence, les infections chez les humains, les animaux et les plantes deviennent de plus en plus difficiles, voire impossibles, à traiter.

La résistance aux médicaments devient l’une des menaces sanitaires mondiales contre les infections bactériennes généralisées. La dernière pandémie de COVID-19 et la mobilisation de la communauté scientifique pour développer un vaccin efficace sont encore dans tous les esprits. Fin août 2024, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre la propagation rapide d’une nouvelle souche virulente de Monkeypox à travers l’Afrique et l’a déclarée urgence de santé publique de portée internationale.

Selon l’ONU, la résistance bactérienne aux médicaments est à l’origine d’environ 700 000 décès chaque année et on estime que 300 millions de décès prématurés pourraient être enregistrés d’ici 2050. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne ont identifié la résistance aux antibiotiques comme l’une des principales trois menaces sanitaires du 21e siècle.

Aucun médicament ni aucune approche thérapeutique ne peut lutter efficacement contre la résistance bactérienne aux antimicrobiens. Cela représente un risque sérieux pour les patients hospitalisés et contribue à la propagation de ces organismes résistants au sein de la population générale, au-delà des environnements cliniques.

Faits clés

La résistance aux antibiotiques se produit lorsque les bactéries changent, rendant les antibiotiques moins efficaces ou inutiles.

Les bactéries peuvent devenir résistantes lorsque les antibiotiques sont surutilisés ou mal utilisés.

Les bactéries résistantes peuvent se propager entre les personnes, les communautés et les pays, ce qui rend plus difficile le contrôle des infections.

Les antibiotiques doivent être utilisés pendant toute la durée du traitement pour éviter l’apparition de nouvelles résistances aux antibiotiques.

Réduire l’utilisation inutile d’antibiotiques dans l’agriculture et améliorer l’hygiène et la vaccination peuvent également aider.

La recherche actuelle dans ce domaine est très fragmentée et majoritairement monodisciplinaire, limitant ainsi le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes. Trouver une solution au grave problème de la résistance aux antimicrobiens nécessitera une combinaison de plusieurs disciplines, notamment la chimie, la biologie, l’immunologie, la physique et la médecine, dans une approche « une seule santé ».

Présentation de l’action EURESTOP COST

Pour surmonter les obstacles et développer un engagement concret en faveur de la recherche fondamentale et translationnelle, l’action EURESTOP COST a été lancée l’automne dernier. Le Réseau européen pour le diagnostic et le traitement des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques a déjà réuni 500 scientifiques européens aux compétences et expertises différentes, issus de 49 pays.

Les efforts de mise en réseau de l’action s’attaqueront à une limitation ou une disparité importante dans la recherche actuelle : l’expertise fragmentée dans des groupes de recherche ou des laboratoires isolés. En réunissant des chercheurs universitaires et industriels de diverses régions d’Europe dotés de compétences et d’expertises diverses, EURESTOP COST Action favorisera la collaboration et s’alignera sur ses principaux objectifs.

« La résistance aux antimicrobiens constitue une grave menace pour la santé, qui a malheureusement été négligée au cours des dernières décennies. La sensibilisation à ce problème et – surtout – la mobilisation de la communauté scientifique sous l’égide de l’action EURESTOP COST contribueront à définir les priorités de recherche et à stimuler le développement de solutions thérapeutiques innovantes. Prof. Mattia Mori, président d’EURESTOP

« EURESTOP est également très bénéfique pour les jeunes chercheurs et innovateurs, qui ont la possibilité d’évoluer dans un environnement international et multidisciplinaire et de développer leur carrière pour devenir la prochaine génération de scientifiques européens qualifiés dans des domaines liés à la résistance aux antimicrobiens et au-delà. » ajoute le professeur Mori.

EURESTOP vise à étudier les bases génétiques et moléculaires de la résistance bactérienne aux antimicrobiens (RAM), conduisant au développement d’outils de diagnostic innovants et de médicaments réutilisés prêts à être utilisés en clinique afin d’offrir des traitements personnalisés contre les infections bactériennes résistantes aux médicaments. En comprenant les actions et les stratégies de résistance des microbes, le réseau entend développer des outils de diagnostic innovants et fournir des candidats principaux/précliniques, des thérapies à base d’anticorps et des médicaments réutilisés prêts à l’emploi en clinique pour le traitement personnalisé des infections bactériennes résistantes aux médicaments.

En outre, cette initiative vise à renforcer la collaboration entre les scientifiques européens et à renforcer la compétitivité de la recherche européenne en favorisant l’application des résultats de la recherche translationnelle.

L’éducation est la clé

Actuellement, il n’existe aucun autre consortium européen axé sur l’expansion du réseautage et la formation des scientifiques dans le spectre complet de la résistance bactérienne aux médicaments, du diagnostic et de la caractérisation au développement de candidats précliniques avec une approche translationnelle. EURESTOP vise à combler le fossé entre les chercheurs européens très motivés et engagés dans une recherche approfondie sur les bactéries résistantes, tout en favorisant la mobilité et le développement de carrière des jeunes scientifiques.

La résistance aux antibiotiques, tout comme le changement climatique, est un problème mondial partagé qui ne respecte pas les frontières nationales. C’est pourquoi une information correcte, efficace et capillaire sur cette menace impérieuse – c’est-à-dire pourquoi et quand elle est induite, comment les médecins, les profanes et les politiciens peuvent faire la différence – est essentielle pour faire passer le message selon lequel il est désormais temps d’agir à l’échelle mondiale. EURESTOP s’engage à améliorer la sensibilisation et la compréhension de la résistance aux antimicrobiens grâce à une communication, une éducation et une formation efficaces et à renforcer l’importance de la surveillance et de la recherche », déclare Cristina Nativi, coordinatrice de la communication scientifique d’EURESTOP.

L’initiative établira des lignes directrices pour une utilisation appropriée des antimicrobiens en thérapie humaine et animale. En outre, EURESTOP créera une feuille de route pour des traitements personnalisés en évaluant la sensibilité bactérienne aux médicaments existants. Grâce à des conférences, des ateliers et de nombreuses initiatives, le réseau établira une plateforme de communication ouverte pour les parties prenantes, notamment les PME, les grandes entreprises, les décideurs politiques et les professionnels de la santé.