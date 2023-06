Le réseau électrique du Texas demande aux clients de réduire leur consommation d’électricité alors que la vague de chaleur brûle le sud des États-Unis

AUSTIN, Texas (AP) – L’opérateur du réseau électrique du Texas a demandé mardi aux habitants de réduire volontairement leur consommation d’électricité en raison de la demande record prévue sur le système, car une vague de chaleur a maintenu certaines parties de l’État et du sud des États-Unis à des températures à trois chiffres.

Dans l’Oklahoma voisin, plus de 100 000 clients attendaient avec impatience le rétablissement de l’électricité et de la climatisation après les tempêtes du week-end qui ont abattu des arbres et cassé des centaines de poteaux électriques. Les responsables affirment qu’au moins une personne dans l’Oklahoma est décédée à cause des pannes prolongées, qui pourraient durer jusqu’au week-end pour certains résidents.

La demande au Texas a marqué la première fois cette année que le Conseil de la fiabilité électrique du Texas – qui dessert la plupart des près de 30 millions d’habitants du Texas – avait demandé aux clients de réduire leur consommation d’énergie. ERCOT a déclaré qu’il « ne connaissait pas de conditions d’urgence », mais il a noté que l’État avait établi lundi un record officieux en juin pour la demande d’énergie.

Une grande partie du Texas était sous le coup d’avertissements de chaleur excessive mardi qui devaient rester en place jusqu’à mercredi, avec des indices de chaleur prévus dépassant 110 degrés, selon le National Weather Service.

De nombreux Texans sont sceptiques quant au réseau de l’État depuis qu’une tempête de verglas mortelle de 2021 a coupé l’électricité à des millions de clients pendant des jours. Le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré que les améliorations depuis lors avaient rendu la grille plus stable, mais ces efforts d’amélioration continuent d’attirer l’attention.

En Louisiane, la Southwestern Electric Power Company a déclaré que plus de 93 000 de ses clients étaient restés sans électricité mardi matin. Près de la moitié d’entre eux se trouvaient autour de Shreveport, où le service public a estimé que le courant serait rétabli d’ici samedi soir.

À son apogée, près de 250 000 clients SWEPCO ont perdu de l’électricité en raison des intempéries. SWEPCO a déclaré que plus de 3 000 travailleurs des services publics tentaient de rétablir le courant dans la région.

L’écrivain d’Associated Press Andrew DeMillo à Little Rock, Arkansas, a contribué à ce rapport.

Paul J. Weber, The Associated Press