Le réseau électrique de Porto Rico est toujours coûteux et peu fiable après l’ouragan Maria

Le réseau électrique de l’État de Porto Rico a été un point sensible pour de nombreuses entreprises et résidents de l’île, ce qui a provoqué des réactions négatives contre Luma Energy, la société amenée à exploiter et à améliorer le réseau après l’ouragan Maria.

Son entreprise a été l’une des plus chanceuses. De nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer pendant des semaines après le passage de l’ouragan Fiona. Et même pour certaines entreprises qui ont rapidement récupéré l’électricité, “le coût des opérations était si élevé qu’elles préféraient fermer”, a déclaré Pérez.

Luma Energy a officiellement pris le contrôle du réseau électrique de l’île en juin 2021 pour la Puerto Rico Electric Power Authority, ou PREPA. La société, une coentreprise entre Quanta Services, basée à Houston, et ATCO, basée à Calgary, a été chargée d’exploiter, d’entretenir et de moderniser le réseau en panne de l’île.

Ça a commencé mal.

Un rapport de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis a révélé qu’au cours des deux premiers mois d’activité de Luma sur l’île, Porto Rico a connu “temps de restauration plus longs, fluctuations de tension et service client médiocre.”

Depuis lors, les améliorations semblent avoir été lentes à venir, les pannes de courant devenant la norme avant même l’ouragan Fiona, selon les habitants et les médias, ce qui semble conduire à un mécontentement croissant à l’égard de Luma. En septembre, un habitant de Porto Rico a déclaré à la chaîne d’information locale WAPA TV : «Ici, tu souffles une bougie d’anniversaire et le courant s’éteint.”

“Depuis [Hurricane] Maria, ils ont simplement rétabli les câbles, ils ont réparé certaines des stations de transfert, et le système de production de base est toujours le même », a déclaré Tom Sanzillo, directeur de l’analyse financière à l’IEEFA. « Cela signifie que nous sommes en quelque sorte nulle part. , et rien n’a vraiment été fondamentalement investi dans le réseau.”

Les habitants de l’île ont également protesté en raison des services de Luma. En juillet, environ deux mois avant que l’ouragan Fiona ne frappe Porto Rico, des centaines d’habitants ont marché vers la maison du gouverneur Pedro Pierluisi dans le vieux San Juan, exigeant l’annulation du contrat Luma.

Pierluisi a déclaré au journal local El Nuevo Día qu’il a demandé à Luma de faire quelques changements de direction afin que l’entreprise puisse mieux gérer la situation. Luma n’a pas commenté ces remarques mais a déclaré que le réseau – qui dessert plus de 1,4 million de clients – avait été mal géré pendant des décennies par son prédécesseur, PREPA, et que “les plus de 3 000 hommes et femmes de LUMA se concentrent sur la restauration l’électricité à chaque client touché par l’ouragan de catégorie 1 Fiona et la construction et la transformation du système électrique pour l’avenir. »

“Lorsque nous avons pris le relais il y a environ 16 mois, la situation du réseau électrique était 60% pire que celle du pire service public du quatrième quartile du pays”, a déclaré Shay Bahramirad, vice-président senior de la gestion des actifs d’ingénierie et des programmes d’investissement chez Luma Energy.

Bahramirad a déclaré qu’au cours de ces 16 mois, la fréquence des coupures de courant a chuté d’environ 30 % à 7,6 par an contre environ 10,6 par client. La société a également déclaré le 10 octobre que le courant avait été rétabli pour 99% des clients touchés par l’ouragan Fiona. Après l’ouragan Maria, certaines parties de l’île ont été privées d’électricité pendant environ un an.