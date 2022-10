Le réseau électrique de Kyiv en “mode d’urgence” au milieu des attaques russes contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine

Les attaques russes incessantes contre les infrastructures énergétiques ont incité les autorités ukrainiennes vendredi à annoncer l’aggravation des coupures de courant dans les plus grandes villes du pays, le maire de Kyiv avertissant que le réseau électrique de la capitale fonctionne en “mode d’urgence” avec des approvisionnements énergétiques en baisse de 50% par rapport à avant. niveaux de guerre.

Dans la région de Kyiv, à l’approche de l’hiver, les derniers dommages aux services publics entraîneraient des pannes de quatre heures ou plus par jour, selon Ukrenergo, l’opérateur public des lignes de transmission à haute tension ukrainiennes.

Mais le gouverneur Oleksiy Kuleba a averti que “des fermetures plus sévères et plus longues seront appliquées dans les prochains jours”.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que le réseau électrique de la ville fonctionnait en “mode d’urgence”, et a déclaré qu’il espérait qu’Ukrenergo trouverait des moyens de remédier à la pénurie “dans deux à trois semaines”.

L’ancien champion du monde de boxe a également déclaré que de nouveaux équipements de défense aérienne avaient été déployés dans la capitale ukrainienne pour aider à se défendre contre les attaques de drones et de missiles russes contre les installations énergétiques.

Dans la région de Kharkiv, qui abrite la deuxième plus grande ville d’Ukraine du même nom, le gouverneur Oleg Syniehubov a déclaré que des coupures de courant quotidiennes d’une heure commenceraient lundi.

Les responsables de tout le pays ont exhorté les gens à économiser en réduisant la consommation d’électricité pendant les heures de pointe et en évitant l’utilisation d’appareils à haute tension.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré la semaine dernière que 30 % des centrales électriques ukrainiennes avaient été détruites depuis que la Russie avait lancé la première vague de frappes ciblées sur les infrastructures le 10 octobre.

Dans la région de Zaporizhzhia, les responsables nommés par le Kremlin ont exhorté les habitants à ne pas passer à l’heure d’été avec Kyiv et le reste du pays. La Russie est passée à l’heure d’hiver permanente en 2014.

“Nous vivons dans la Fédération de Russie, et notre ville vit à l’heure de Moscou”, a déclaré Alexander Volga, le maire russe d’Enerhodar, où se trouve la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Un soldat portant un drapeau russe sur son uniforme monte la garde près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, à l’extérieur de la ville d’Enerhodar sous contrôle russe, le 4 août. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Pendant ce temps, des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) prévoyaient de visiter deux endroits où la Russie alléguait, sans citer de preuves, que l’Ukraine fabriquait des “bombes sales” radioactives.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré que des inspecteurs étaient envoyés après une demande écrite du gouvernement ukrainien.

Moscou a affirmé à plusieurs reprises sans fondement que l’Ukraine se préparait à faire exploser un engin qui répand des déchets radioactifs sur son propre territoire tout en essayant de blâmer la Russie. Les responsables occidentaux ont rejeté cette affirmation comme étant de la désinformation, peut-être conçue comme un prétexte pour la propre escalade militaire de la Russie.

bombardements russes

Pendant ce temps, des barrages de missiles et d’artillerie russes pilonnaient des cibles à travers l’Ukraine. Plusieurs villes de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie ont été frappées, a indiqué le bureau présidentiel.

Les bombardements ont endommagé des dizaines de bâtiments résidentiels à Nikopol, et l’électricité a été coupée là-bas ainsi que dans des milliers de familles des villes voisines.

Un missile de défense aérienne russe S-300 a détruit un immeuble de bureaux de trois étages et endommagé un nouveau bâtiment résidentiel à proximité, a déclaré le gouverneur régional de Mykolaïv, Vitalii Kim. Les forces russes ont fréquemment utilisé des missiles S-300 convertis pour frapper des cibles au sol en Ukraine.

Un hélicoptère de combat russe Ka-52 est vu dans un lieu inconnu en Ukraine sur cette photo tirée d’une vidéo publiée vendredi par le service de presse du ministère russe de la Défense. (Service de presse du ministère russe de la Défense/Associated Press)

Moscou a également poursuivi son avance terrestre sur les villes de Bakhmut et Avdiikva après une série de revers à l’est. Les combats avaient transformé toute la région de Donetsk en “une zone d’hostilités actives”, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

“Les civils qui restent dans la région vivent dans une peur constante sans chauffage ni électricité”, a déclaré Kyrylenko dans des propos télévisés. “Leur ennemi n’est pas seulement les canons russes mais aussi le froid.”

Une prise de contrôle russe de Bakhmut, qui est resté aux mains des Ukrainiens tout au long de la guerre, ouvrirait la voie au Kremlin pour pousser vers d’autres bastions ukrainiens dans la région fortement contestée de Donetsk. Une offensive orientale revigorée pourrait également potentiellement bloquer ou faire dérailler les efforts de l’Ukraine pour reprendre la ville méridionale de Kherson, une porte d’entrée vers la Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014.

Les habitants font la queue pour du pain gratuit offert par des volontaires à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, vendredi. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Le mois dernier, Poutine a également annexé illégalement les régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia. Une grande partie des combats depuis lors a semblé viser à consolider le contrôle de Moscou sur ce territoire, que Poutine a placé sous la loi martiale.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a rapporté vendredi que les soldats russes s’étaient retirés de certaines régions ; Moscou avait revendiqué la capture complète de Louhansk en juillet.

“Les Russes ont pratiquement détruit certains villages après avoir commencé à battre en retraite”, a déclaré Haidai. “Il y a beaucoup de Russes fraîchement mobilisés dans la région de Louhansk, mais ils meurent en masse.” Son affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Poutine appelle à des réservistes bien entraînés

Pendant ce temps, le président russe a cherché à dissiper les critiques d’un appel chaotique de 300 000 réservistes pour le service en Ukraine en ordonnant à son ministre de la Défense de s’assurer qu’ils sont correctement entraînés et équipés pour le combat.

À Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré au ministre de la Défense Sergueï Choïgou que les milliers de réservistes qui ont été récemment appelés ont besoin d’une formation et d’un équipement adéquats pour que “les gens se sentent en confiance lorsqu’ils doivent aller au combat”.

Shoigu a déclaré à Poutine que 82 000 réservistes avaient été déployés en Ukraine, tandis que 218 000 autres étaient toujours en formation. Il a déclaré qu’il n’était pas prévu dans l’immédiat d’en rassembler davantage, mais l’ordre de mobilisation de Poutine a laissé la porte ouverte à une future convocation.

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou à la résidence d’État de Poutine à Novo-Ogaryovo, à l’extérieur de Moscou. (Mikhail Metzel/SPUTNIK/AFP/Getty Images)

L’effort de Poutine pour renforcer le nombre de troupes le long de la ligne de front de 1 000 kilomètres (620 milles) fait suite à de récents revers, notamment un retrait russe de la région de Kharkiv. La mobilisation a cependant alimenté des dizaines de manifestations en Russie et incité des centaines de milliers d’hommes à fuir le pays.

Des militants et des reportages des médias russes et de l’Associated Press ont déclaré que bon nombre des conscrits étaient inexpérimentés, qu’ils devaient se procurer eux-mêmes des articles de base tels que des kits médicaux et des gilets pare-balles, et qu’ils n’avaient pas reçu de formation avant d’être envoyés au combat. Certains ont été tués quelques jours après avoir été appelés.

Shoigu a reconnu que “des problèmes d’approvisionnement existaient au début”, mais a déclaré à Poutine qu’ils avaient maintenant été résolus.

Poutine a ordonné à Choïgou de proposer des moyens de réformer les troupes au sol et d’autres parties de l’armée en fonction de leurs performances en Ukraine.