Le réseau électrique américain bénéficiera d’une mise à niveau de 3,5 milliards de dollars, annonce le DOE

L’administration Biden plans annoncés mercredi pour investir 3,46 milliards de dollars pour renforcer le réseau électrique du pays.

Cela financera 58 projets dans 44 États, dont 400 micro-réseaux. Les mises à jour visent à permettre au pays d’exploiter davantage d’énergie propre provenant de l’énergie éolienne et solaire, selon un communiqué du ministère de l’Énergie, apportant ainsi plus de 35 gigawatts d’énergie propre au réseau. Le financement provient de la loi bipartite sur les infrastructures, signée en 2021.

Le réseau électrique du pays a cruellement besoin d’être mis à jour. Plus de la moitié des lignes de transmission et des transformateurs de puissance du pays ont été installés avant les années 1970, a déclaré Mitch Landrieu, coordinateur de la mise en œuvre des infrastructures à la Maison Blanche, aux journalistes lors d’une conférence de presse cette semaine : CNBC a rapporté. Et environ 70 % des lignes de transmission et des transformateurs de puissance du réseau ont plus de 25 ans, selon le ministère de l’Énergie.

« Les événements météorologiques extrêmes alimentés par le changement climatique continueront de mettre à rude épreuve les systèmes de transmission vieillissants du pays, mais le programme d’investissement en Amérique du président Biden garantira que le réseau électrique américain puisse fournir une énergie fiable et abordable », a déclaré la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer M. Granholm.

Sans les mises à niveau indispensables, il deviendra de plus en plus difficile pour le réseau de tenir le coup. La fréquence et le coût associés aux catastrophes naturelles aux États-Unis ont augmenté au fil du temps. Les réseaux n’ont pas réussi à maintenir l’éclairage des communautés allumées pendant et après les événements météorologiques extrêmes. Rien que cette année, des régions de toute la Californie ont connu des pannes généralisées lors d’une série de tempêtes hivernales. En mars, environ 400 000 foyers et entreprises dans l’État étaient impuissants.

Cela survient environ une semaine après que l’administration Biden a annoncé son intention de accorder jusqu’à 7 milliards de dollars construire des pôles régionaux d’énergie hydrogène dans tout le pays. Tout comme les milliards investis dans les pôles proposés, les milliards alloués au réseau national sont présentés comme un outil de résilience climatique, ainsi qu’un moyen de créer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs du commerce.

