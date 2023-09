Le réseau de soins primaires de Revelstoke s’engage auprès d’un groupe autochtone local

Un réseau de soins primaires est en cours de développement à Revelstoke pour aider les individus et les familles locales à joindre des professionnels de la santé.

Le réseau de soins primaires de Revelstoke et la Division rurale et éloignée de médecine familiale et de santé intérieure s’associent également à l’Indigenous Friendship Society pour collaborer avec la population autochtone locale.

« L’opportunité de s’engager dans ce travail et de mieux comprendre les besoins en matière de soins de santé de la population autochtone de Revelstoke est passionnante », a déclaré Lisa Moore, membre du conseil d’administration de l’Indigenous Friendship Society, dans un communiqué de presse. « En partageant des histoires, nous pouvons exprimer ce qui est important pour le bien-être de nos familles. »

Pour collaborer avec le réseau de soins primaires :

1. Remplissez un sondage : L’enquête fournit des informations de base importantes sur la population autochtone vivant à Revelstoke. Une copie papier du sondage est disponible auprès de la Société d’amitié autochtone de Revelstoke ou le sondage est accessible en ligne.

2. Participez à un–conversation en tête-à-tête : Pour les personnes souhaitant partager une histoire personnelle sur leurs expériences de recherche ou de réception de soins, des animateurs qualifiés sont disponibles pour engager une conversation confidentielle. Veuillez contacter la Société d’amitié autochtone de Revelstoke pour organiser une conversation avec quelqu’un à votre convenance. indigè[email protected]

3. Participez à un cercle de discussion : Au cours de la dernière semaine de septembre, vous aurez l’occasion de participer en petits groupes pour faire part de vos réflexions sur ce qui est important pour votre bien-être et celui de votre famille.

Les soins primaires comprennent les travailleurs sociaux, les physiothérapeutes, les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes, ainsi que les médecins de famille.

Les opportunités de participer à ce travail resteront ouvertes jusqu’à la fin septembre.

