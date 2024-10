Le Réseau de ressources et d’action sur le cancer colorectal (CCRAN) organise un symposium sur le cancer à un âge précoce

TORONTO, 30 octobre 2024 /CNW/ – Alors que les taux de cancer chez les personnes âgées sont en baisse, une tendance alarmante est apparue chez les populations plus jeunes : l’incidence de nombreux types de cancer est en augmentation chez les moins de 50 ans. Malgré ces chiffres croissants, la détection précoce reste un défi important en raison d’une sensibilisation limitée et d’obstacles au niveau du système. En conséquence, de nombreux jeunes patients reçoivent un diagnostic alors que leur cancer a déjà progressé, ce qui met en évidence le besoin crucial d’une détection rapide, d’un diagnostic amélioré et de soins ciblés répondant à leurs besoins uniques.

Pour aider à répondre à ce besoin urgent, le Réseau de ressources et d’action sur le cancer colorectal (CCRAN) organise son 4e symposium virtuel annuel sur le cancer à début précoce (EAOC) sur 14-15 novembre 2024depuis 9h30 à 17h00 HNE. Cet événement virtuel gratuit rassemble d’éminents cliniciens et chercheurs, aux côtés de patients et de défenseurs, pour une discussion approfondie visant à explorer les dernières avancées en matière de détection, de diagnostic, de traitement et de soutien aux patients atteints d’un cancer à un âge précoce.

« L’incidence croissante du cancer chez les moins de 50 ans est une réalité préoccupante que nous ne pouvons plus ignorer », a déclaré Filomena Servidio-Italianoprésident et chef de la direction du CCRAN. « Les patients plus jeunes sont confrontés à des défis uniques, depuis des diagnostics retardés jusqu’à un soutien limité adapté à leurs besoins. Le Symposium sur le cancer à un âge précoce du CCRAN témoigne de notre engagement non seulement à relever ces défis de front, mais également à conduire des changements dans les stratégies de détection précoce, de diagnostic et de soins. Ensemble, avec d’éminents experts et défenseurs des patients, nous favorisons un avenir où les jeunes patients reçoivent le soutien personnalisé et opportun qu’ils méritent. »

Le symposium couvrira des sujets essentiels, notamment les soins multidisciplinaires et le rôle évolutif des tests de biomarqueurs, afin de faire la lumière sur la manière dont le cancer qui apparaît à un âge précoce peut être combattu de front. Participez pour tirer des enseignements des discussions sur :

Conscience : Sensibiliser aux taux croissants de cancers à un âge précoce et comprendre les facteurs déterminants potentiels.

: Explorer l’importance des preuves du monde réel et des tests de diagnostic avancés pour améliorer les résultats pour les patients. Soutien psychosocial : Relever les défis uniques auxquels les jeunes patients et leurs familles sont confrontés.

Ne manquez pas l’occasion d’apprendre, de vous connecter avec des experts et de prendre part à la conversation ! Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant : bit.ly/EAOCSymposium. Tous les inscrits ont accès au symposium en direct en plus des enregistrements post-événement.

Le CCRAN remercie chaleureusement le soutien de nos sponsors Or, AstraZeneca et Merck, ainsi que le reste des sponsors de cet événement.

SOURCE Réseau de ressources et d’action sur le cancer colorectal (CCRAN)

Pour plus d’informations sur les maladies, le dépistage et les programmes axés sur les patients que le CCRAN propose à travers le pays, contactez la coordonnatrice des communications du CCRAN, Trisha Banerjee au [email protected]