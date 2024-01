Le réseau de propagande Internet ougandais dévoilé par la BBC

Il ya 1 heure

En voyant le Dr Hoyle et le président souriants, entourés de visages souriants essayant de prendre la photo, les photographes n’ont pas pu résister – et eux aussi ont capturé cette image.

Quatre ans plus tard, cette photo exacte sera utilisée pour créer un faux compte sur les réseaux sociaux visant à diffuser la propagande d’État et à cibler les critiques du gouvernement.

Des propos beaucoup plus durs – y compris des menaces occasionnelles – ont été adressés aux partisans de l’opposition et aux critiques du gouvernement.

“Les trolls continuent de venir me chercher quotidiennement”, dit-il. “Ils continuent de me qualifier d’ennemi du progrès en Ouganda et en Afrique. Parfois, ils me traitent de ‘marionnette soutenue par les États-Unis’ ou de trahi.”