Ether, le jeton numérique de la blockchain Ethereum, est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande. Jaap Arriens | NurPhoto via Getty Images

Alors que vous avez regardé le prix du bitcoin atteindre un niveau record, une autre crypto-monnaie a tranquillement organisé son propre retour. Ether, la deuxième monnaie virtuelle du monde en valeur marchande, est en hausse d’environ 350% depuis le début de l’année. La semaine dernière, il a brièvement dépassé les 600 $ pour la première fois depuis juin 2018 avant de s’effondrer brusquement, et a de nouveau touché ce niveau cette semaine. Maintenant, les investisseurs éthers surveillent une mise à niveau longtemps retardée de son réseau sous-jacent connu sous le nom d’Ethereum 2.0, qui, selon eux, le rendra plus rapide et plus sûr. Un problème clé avec la blockchain Ethereum aujourd’hui est l’évolutivité. En 2017, par exemple, la popularité d’un jeu basé sur Ethereum appelé CryptoKitties a entraîné une forte congestion du réseau, ce qui a considérablement ralenti le commerce. Mais les partisans d’Ethereum 2.0 affirment que la mise à niveau prévue pourrait permettre à des milliers de transactions supplémentaires d’avoir lieu chaque seconde. Pendant ce temps, les investisseurs pensent que cela pourrait également conduire à une adoption plus poussée de l’éther ainsi qu’à une appréciation des prix.

«Preuve d’enjeu»

Pour comprendre la transition en cours sur Ethereum, il est important de d’abord en savoir un peu plus sur la technologie blockchain. La blockchain est le grand livre numérique utilisé à l’origine pour enregistrer les transactions Bitcoin et constitue la base de la plupart des principales crypto-monnaies.

Comme le bitcoin, la blockchain d’Ethereum fonctionne actuellement sur un modèle de «preuve de travail». Les soi-disant «mineurs» dotés d’ordinateurs spécialement conçus se font concurrence pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de valider les transactions. Celui qui remporte cette course est ensuite récompensé en bitcoin. Mardi, la blockchain Ethereum devrait entamer une transition vers un modèle de «preuve d’enjeu». Au lieu de mineurs, le réseau s’appuiera sur des «stakers» qui détiennent déjà de l’éther pour traiter les nouvelles transactions. Afin de valider une transaction sur le nouveau réseau, un staker doit déposer 32 jetons éther, d’une valeur d’environ 19600 $ aux prix actuels, dans un portefeuille cryptographique en utilisant ce qu’on appelle un contrat intelligent. Ce sont des contrats sur la blockchain Ethereum qui sont automatiquement exécutés à l’aide de code. Les parieurs reçoivent ensuite de l’éther pour la validation des transactions, comme les crypto-mineurs. Ce processus de «jalonnement» donne effectivement aux investisseurs cryptographiques la possibilité de gagner des intérêts sur leurs avoirs après un certain temps. Un grand thème d’Ethereum en ce moment est la finance décentralisée, ou DeFi, qui vise à reproduire les produits financiers traditionnels tels que les prêts sans intermédiaires comme les banques. Certains évangélistes de la cryptographie disent que la capacité d’Ethereum à prendre en charge les applications signifie qu’il pourrait devenir une structure pour un Internet décentralisé de nouvelle génération. « En substance, l’écosystème Ethereum a pris la décision de grandir un peu plus et de devenir un peu plus sûr afin que les personnes, les institutions et les développeurs puissent continuer à créer plus d’applications et de produits financiers en plus », Konstantin Richter, PDG de La société de logiciels blockchain Blockdaemon, a déclaré à CNBC.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

Pour l’instant, ce qui se passe, c’est l’introduction d’une blockchain Ethereum parallèle connue sous le nom de Beacon. Cela sera utilisé pour tester le nouveau système de preuve de participation avant une migration complète vers Ethereum 2.0. « C’est un peu comme le lancement », a déclaré Richter. « La fusée décolle maintenant. Nous nous sommes engagés dans le voyage. Nous sommes toujours sur la rampe de lancement mais tout sera accompli lorsque nous atterrirons sur la lune. À ce stade, nous lançons la fin officielle de l’ancien Ethereum. . « Dans l’intervalle, de plus en plus d’éther est caché pendant une période restrictive de plusieurs années de «verrouillage» par les détenteurs de jetons cherchant à devenir des validateurs de transactions sur le nouveau réseau.