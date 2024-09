Le réseau confirme l’attente de certains utilisateurs

Apple va déployer les premières fonctionnalités de son très attendu Apple Intelligence en octobre. À moins que la langue de votre iPhone ne soit pas l’anglais américain. Publicité télévisée au Royaume-Uni a utilement précisé que l’attente en Grande-Bretagne durera jusqu’en décembre, un détail qui a échappé à certains utilisateurs.

Genmoji arrive sur Apple Intelligence en temps voulu. Pomme

Il n’y a pas de tromperie ici, mais tout le monde n’a pas remarqué les détails. Dans son discours d’ouverture du 9 septembre, Apple a spécifiquement déclaré qu’Apple Intelligence arriverait « à partir du mois prochain », comme il l’a déclaré dans un communiqué. communiqué de presse. La suite se poursuit : « Les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont déployées aux États-Unis, avec un support supplémentaire en anglais à venir plus tard cette année. »

Les détails complets du déploiement sont les suivants : « Apple Intelligence est d’abord lancé en anglais américain et s’étendra rapidement pour inclure l’anglais localisé dans Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, et le ROYAUME-UNI. en décembre. Au cours de l’année prochaine, Apple Intelligence s’étendra à d’autres langues, comme le chinois, l’anglais (Inde), l’anglais (Singapour), le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, l’espagnol, le vietnamien et d’autres encore.

En d’autres termes, « plus tard dans l’année » fait référence au dernier mois de l’année, mais, espérons-le, à temps pour les vacances.

Cela ne signifie pas que les utilisateurs britanniques, français ou italiens ne pourront pas profiter d’Apple Intelligence dès sa sortie avec iOS 18.1 : mais vous devez définir la langue de votre iPhone et la langue de Siri sur l’anglais (États-Unis) dans la section Langue et région des réglages. Il s’agit d’une amélioration, car dans les premières phases de la version bêta d’iOS 18.1, vous deviez également sélectionner les États-Unis comme région. Cependant, comme cela pouvait modifier d’autres éléments de votre iPhone, comme les unités de mesure, Apple a modifié cette exigence.

Mais il convient de noter que si votre langue n’est pas l’anglais américain, l’impact des fonctionnalités telles que les outils d’écriture sera affecté.

Ainsi, la nouvelle publicité plutôt divertissante « Parent Duty » du réseau britannique EE est utile, car elle confirme aux téléspectateurs qu’EE n’essaie pas de duper qui que ce soit avec son texte à l’écran indiquant qu’Apple Intelligence sera disponible en octobre en anglais américain et en décembre en anglais britannique. La publicité se concentre à juste titre sur d’autres détails, tels que le ralenti cinématographique sur l’iPhone 16 Pro et les prouesses d’EE en 5G. Apple Intelligence est mentionné à la toute fin, et la nouvelle animation Siri traverse brièvement l’écran de l’iPhone d’un parent.

