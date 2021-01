Bharti Airtel a décidé d’inaugurer les réseaux mobiles 5G en Inde et a confirmé que leurs réseaux sont prêts pour la 5G. La société de télécommunications a testé le service 5G sur le réseau commercial d’Hyderabad et affirme être le premier fournisseur de services de télécommunications en Inde à proposer un service 5G en direct sur un réseau en cours d’utilisation. Airtel dit qu’ils ont utilisé le spectre neutre de la technologie existante sur la bande 1800 MHz et ont maintenant la capacité d’exploiter des réseaux 5G sur 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz ainsi que les bandes 800 MHz et 900 MHz. L’entreprise affirme qu’elle peut déployer la 5G sur ses réseaux en quelques mois, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront peut-être pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir utiliser les services 5G sur leurs téléphones.

Cela permettra à Airtel d’offrir des services 5G et 4G dans le même bloc de spectre. Le spectre a été un défi pour les fournisseurs de services de télécommunications au fil des ans et il est coûteux à soumissionner et à acquérir. Pour le déploiement prévu dans les mois à venir, Airtel dit qu’ils peuvent simplement basculer le commutateur pour la 5G via une simple mise à niveau logicielle pour l’infrastructure réseau existante. Ils n’auront pas besoin de changer les composants de l’infrastructure, y compris les antennes ou les radios. Le déploiement de l’infrastructure est effectué par Ericsson. Pour le test sur le terrain de la 5G à Hyderabad, Airtel a utilisé les téléphones Oppo Find X2 Pro et Oppo Reno5 Pro. En temps voulu, Airtel mettra à jour la liste des téléphones 5G pris en charge par son réseau.

Le réseau Airtel 5G devrait être jusqu’à 10 fois plus rapide que les vitesses 4G actuelles qu’un utilisateur peut obtenir sur ses téléphones ou appareils Wi-Fi, et plus important encore, réduira considérablement la latence tandis que le réseau sera capable de gérer 100 fois plus. utilisateurs simultanés que la technologie actuelle. Airtel affirme que les utilisateurs n’auront peut-être pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir utiliser les services 5G sur leurs téléphones – il s’agit simplement d’obtenir les approbations des autorités de régulation avant que les services puissent être déployés. Airtel estime que l’Inde a le potentiel de devenir une plaque tournante mondiale pour l’innovation 5G.