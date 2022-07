Le réseau 5G de T-Mobile pourrait bientôt envoyer l’audio d’un concert en direct sur votre téléphone

Avez-vous déjà assisté à un concert où le mixage sonore ou l’acoustique étaient juste assez mauvais pour gâcher un bon spectacle ? Cela pourrait appartenir au passé. Mixhalo, une société qui diffuse l’audio des musiciens directement dans les tables d’harmonie vers les smartphones via une application, a utilisé le réseau 5G de T-Mobile pour envoyer cet audio aux téléphones plus rapidement qu’il ne faut au son pour atteindre les oreilles du public depuis les haut-parleurs.

Oui, le réseau 5G de T-Mobile permet à Mixhalo d’envoyer de l’audio plus rapidement que la vitesse du son. Et oui, c’est certainement une cascade pour le transporteur de fléchir ses muscles des télécommunications. Mais c’est une nouvelle façon d’utiliser la 5G pour améliorer l’expérience du concert pour les membres du public. Il n’y a pas eu beaucoup de façons intéressantes pour les réseaux mobiles de nouvelle génération d’améliorer les événements en direct, à part l’augmentation de la vitesse du signal dans les stades sportifs.

Mixhalo est l’une des douze startups du dernière classe du laboratoire d’innovation ouverte 5G de T-Mobile, qui cultive de nouvelles façons d’exploiter les réseaux 5G. La technologie de Mixhalo peut envoyer de l’audio sur les réseaux Wi-Fi et cellulaires, ce qui pourrait être meilleur et plus fiable sur les réseaux 5G. Bien sûr, la meilleure façon de tester cela est lors d’un concert, donc Mixhalo a organisé un jeudi pour les employés de T-Mobile.

Environ 500 membres du personnel de T-Mobile se sont réunis sur la place extérieure du siège du transporteur à Bellevue, Washington, ont téléchargé l’application Mixhalo et ont entendu le spectacle à la fois via leurs écouteurs et les haut-parleurs de la scène. Les interprètes comprenaient la cofondatrice de Mixhalo Ann Marie Simpson-Einziger, une violoniste classique qui a tourné avec des groupes comme Jethro Tull et a collaboré avec Hans Zimmer sur des bandes sonores de films, ainsi que la chanteuse Jordyn Simone (concurrent actuel sur cette saison de The Voice) et la musicienne TikTok Liza Kaye.

Mais le son des interprètes n’est pas passé instantanément de la table d’harmonie aux oreilles du public. Le son diffusé en 5G devait être différé d’environ une microseconde par pied, chaque auditeur était éloigné de la scène afin qu’il puisse se synchroniser avec l’audio sortant des haut-parleurs. La technologie de Mixhalo envoie l’audio au bon moment, que le public soit dans la fosse sous la scène ou dans les sièges bon marché. La 5G rend cela possible, a déclaré Grant Castle, vice-président de l’ingénierie de T-Mobile.

“Nous avons pensé que c’était une bonne idée pendant de nombreuses années, mais nous n’avons jamais pu le faire. Nous n’avons pas pu fournir les données assez rapidement. Nous sommes maintenant à ce stade où ces choses commencent à devenir possibles”, a déclaré Castle.

T-Mobile a refusé de dire si Mixhalo utilisera son réseau 5G à l’avenir pour ses concerts. Pour être clair, les membres du personnel du concert utilisaient tous des téléphones 5G prêts à l’emploi connectés au réseau de T-Mobile, de sorte que seuls les clients de l’opérateur bénéficieraient des vitesses 5G si Mixhalo utilisait le réseau à l’avenir.

Mais le concert réussi est prometteur pour les moyens d’offrir une expérience audio au premier rang au public lors d’autres événements. Avez-vous déjà assisté à un match de baseball et vu quelqu’un écouter un présentateur radio qui décrivait des événements qui se sont produits il y a cinq ou dix secondes ? Pourquoi ne pas mettre ça en temps réel ?

“C’est ce genre d’innovation qui semble assez évidente, mais qui est aussi très difficile. C’est le genre de choses qui nous passionnent vraiment”, a déclaré Castle.