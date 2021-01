Dans le cadre de ‘Young Genius’, une initiative visant à mettre en valeur, à reconnaître et à inspirer de jeunes génies dans différents domaines à travers le pays, News18 Network et BYJU’S ont annoncé aujourd’hui la date de lancement de l’émission – le 16 janvier 2021. ‘Young Genius’ a démarré lors de la Journée des enfants avec une campagne promotionnelle «Appel à participation». Les jeunes génies sélectionnés seront présentés dans une émission hebdomadaire en 11 parties.

Chaque épisode mettra en vedette des enfants prodiges de différents domaines tels que les universitaires, les arts du spectacle, la technologie et les sports. Ces prodiges sont repérés et sélectionnés grâce à un processus robuste impliquant un jury éminent dirigé par Amitabh Kant, PDG, Niti Aayog, Padma Bhushan Dr Mallika Sarabhai, Sardar Singh, ancien capitaine de hockey indien et Shereen Bhan, rédacteur en chef, CNBC-TV18.

Pour marquer le lancement de l’émission, un hymne captivant «Umar Choti, Kaam Bade» composé et chanté par Salim-Sulaiman et écrit par Shraddha Pandit est diffusé à la télévision, en numérique et à la radio. L’hymne produit par Story Yarn Films est un hommage aux enfants prodiges et célèbre la créativité et l’innovation de chaque enfant.

Commentant sa collaboration avec Young Genius, Salim Merchant, l’éminent compositeur de musique, a déclaré: «Nous sommes très chanceux d’avoir eu l’occasion de composer de la musique pour Young Genius – un spectacle incroyable et un beau mouvement qui autonomise les enfants, en particulier ceux qui ont un talent exceptionnel. qui a été découvert et nourri à un jeune âge. Je suis heureux que News18 Network & BYJU’S encouragent quelque chose qui contribuera à notre pays et à notre société d’une manière tout à fait unique. Edu-tainment est devenu un espace aussi prometteur et Sulaiman et moi sommes en effet privilégiés d’y contribuer. Cela a été une expérience d’apprentissage pour nous aussi, et nous souhaitons à tous les enfants et au spectacle un fabuleux début et bien d’autres saisons de célébrations et d’inspiration.

De nombreuses personnalités publiques et célébrités ont apporté leur soutien à l’initiative et encouragent ces enfants prodiges. Leander Paes, Dutee Chand, Shankar Mahadevan, Rajkumar Rao, PV Sindhu, Sonu Sood, Soha Ali Khan et Virender Sehwag sont quelques-uns parmi beaucoup d’autres qui seront vus dans les épisodes applaudissant ces enfants remarquables.

Expliquant le format de l’émission, Mayank Jain, PDG – Hindi News, News18 Network a déclaré: «Il s’agit d’une nouvelle émission pionnière, et nous sommes privilégiés de présenter et de célébrer les enfants prodiges dans notre pays. Les familles pourront se retrouver pour regarder ce joli spectacle qui inspirera tout le monde à travers les histoires de ces enfants d’exception. Il sera diffusé sur News18 Network à une échelle sans précédent avec 21 enfants prodiges présentés dans onze épisodes du 16 janvier au 27 mars le 18 de nos chaînes telles que News18 India, CNN News18, News18 Lokmat, News18 Bangla, News18 Tamil etc. En tant que plus grand réseau d’informations du pays avec une portée de 70 crores à la télévision et 20 crores au numérique, nous attendons avec impatience que BYJU’S Young Genius devienne un mouvement unique célébrant l’avenir de l’Inde. »

S’exprimant lors du lancement de l’hymne, Atit Mehta, vice-président du marketing, BYJU’S a déclaré: «Chaque enfant est unique et a sa propre façon de mettre en valeur ses talents. BYJU’S ‘Young Genius’ vise à être une plate-forme nationale qui présente des enfants extraordinaires qui ont excellé dans les domaines de leur choix – à son tour, inspirant les enfants de toute l’Inde à poursuivre leur passion et à viser l’excellence. Je crois que cette campagne les motivera davantage à poursuivre leur passion et à viser l’excellence. Nous espérons continuer à reconnaître davantage de talents cachés que notre pays a à offrir et les encourager à tracer leur propre chemin de croissance. »

L’émission sera diffusée sur 18 chaînes de News18 Network tous les samedis soir à partir du 16 janvier 2021 et répétée dimanche.