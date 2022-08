Le requin zombie chasse toujours sa proie bien qu’il soit “à moitié mangé”

C’est le moment étonnant où un chercheur a repéré un requin qui chassait toujours sa proie – bien qu’il soit “à moitié mangé”.

Le scientifique, qui relâchait un requin océanique à pointe noire dans la mer, a été stupéfait en voyant la bête blessée mutilée lors d’une attaque cannibale.

Le requin zombie a continué à nager bien qu’il ait été “à moitié mangé”

Le Dr Mario Lebrato, 35 ans, d’Espagne, a raconté comment il a capturé les images incroyablement rares au large du Mozambique – à environ un à deux mètres sous la surface de l’océan Indien.

Mais alors que lui et son groupe ont relâché le requin, un autre groupe de prédateurs s’est attaqué à lui, lui infligeant une série de blessures mortelles.

Selon le chercheur, ils comprenaient plusieurs requins bouledogues, dont certains pèsent entre 300 et 400 kilogrammes.

Et malgré l’assaut et une grande partie de la partie inférieure de son corps manquante, le requin a continué à se battre pour sa vie alors qu’on le voyait nager.

Le Dr Lebrato a expliqué que le requin avait lutté pendant environ 20 minutes avant de succomber à ses blessures.

Il a ajouté: “Les requins mangent des requins, c’est bien connu, mais c’est super difficile à filmer et à documenter.”

En 2019, de rares images ont émergé montrant les conséquences sanglantes d’un combat vicieux entre deux grands requins blancs cannibales.

Les images terrifiantes ont soutenu les théories précédentes selon lesquelles les requins mangent eux-mêmes comme source de nourriture.

À l’époque, le professeur Meekan, de l’Institut australien des sciences marines, a déclaré: “Ce n’est pas seulement un requin voyou qui attaque d’autres requins ou même une espèce de requin qui attaque d’autres requins. C’est beaucoup de requins différents qui se retournent les uns contre les autres.”

Il pensait que les attaques augmentaient régulièrement en raison de la manière dont les humains essayaient d’éloigner les prédateurs affamés des nageurs.

Plus de filets et de lignes d’hameçons captifs et déployés, mais les requins hameçonnés envoient des signaux de détresse qui sont captés par des prédateurs rivaux qui ont envie d’un repas facile.

Des recherches antérieures ont montré que les prédateurs au sommet se mangent depuis plus d’un millénaire.

Un examen du caca fossilisé prélevé sur l’orthacanthus préhistorique – un requin qui a nagé dans les océans il y a 300 millions d’années – a révélé qu’il contenait des dents de bébé requin fossilisées.

Le professeur Meekan a ajouté : “Cela montre qu’il y a 300 millions d’années, il s’agissait de requins cannibales.

“La prédation des requins sur les requins est un trait fondamental.”

La nageoire noire océanique avait été envahie par une collection de requins taureaux cannibales

Le Dr Mario Lebrato, qui a filmé l’incident, a qualifié les images de “rares”

