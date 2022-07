Le requin le plus rapide du monde qui peut nager à 43 mph et atteindre 15 pieds de long repéré au large des côtes espagnoles

Le requin le plus rapide du monde qui peut nager à 43 mph a été repéré au large des côtes espagnoles.

Le grand requin mako – qui peut atteindre jusqu’à 15 pieds de long – a été vu pour la première fois près de Garraf, à Barcelone.

Le requin mako a été vu près de Barcelone la semaine dernière 1 crédit

Le photographe a été stupéfait après la rencontre 1 crédit

La bête a été enregistrée la semaine dernière lors d’une expédition de la Cetacean Association.

Le requin mako qui mesurait environ 8 pieds de long nageait apparemment calmement et n’avait pas l’air blessé.

Le photographe sous-marin David Jara, qui a capturé les images aux côtés de Carlos Molina, a déclaré à El Pais : “Nous avons vu une grande ombre noire en mouvement”.

Il a ajouté: «Nous étions un peu confus. Mais soudain, nous avons vu quelque chose qui dépassait de la mer.

“Au début, nous pensions qu’il s’agissait d’un poisson-lune, mais très vite nous avons remarqué une nageoire dorsale.

“Puis on s’est approché, on s’est arrêté à bonne distance et lui aussi s’est approché du bateau. C’était impressionnant”.

Le photographe a ajouté qu’il avait été tenté de sauter dans l’eau et d’obtenir une meilleure image du requin, mais a déclaré qu’il savait que “ce n’était pas la bonne chose à faire”.

Il a également déclaré qu’au début, l’équipe ne savait pas de quelle espèce il s’agissait, mais a ensuite identifié la bête comme un requin mako.

L’association affirme n’avoir jamais rencontré de requin mako sur la côte lors de ses expéditions des dix dernières années.

Le biologiste marin Claudio Barría a confirmé: “Je n’ai aucune trace d’une vidéo d’un requin-taupe bleu sous l’eau en Méditerranée espagnole.”

Barria a ajouté que la rencontre est un “bon signe” pour l’écosystème méditerranéen car le requin-taupe bleu est une espèce en danger critique d’extinction.

Cela survient après qu’un énorme requin de 10 pieds a été repéré au large de Majorque alors qu’il tentait de voler la prise d’un pêcheur.

Le clip montre la bête s’approchant du bateau et mordant à plusieurs reprises le thon qui était pendu sur le côté du navire.

Plus tôt ce mois-ci, deux femmes ont été tuées dans des attaques de requins séparées à moins de 600 mètres l’une de l’autre en Égypte.

Les deux victimes – une Autrichienne et une Roumaine – auraient été attaquées par un requin Mako.

Pendant ce temps, un clip choquant montre un nageur terrifié hurlant alors qu’un énorme requin tigre nage à quelques centimètres de lui.

On peut voir l’homme essayant frénétiquement de remonter sur le bateau après que le prédateur l’ait manqué de peu.

Les experts ont émis un avertissement après que six personnes sont mortes et 33 ont été attaquées par des requins à travers le monde en 2022.