Le requin «le plus dur du monde» marqué après avoir traversé un terrain de chasse aux orques

UNE vidéo INCROYABLE a capturé le grand requin blanc le plus coriace du monde couvert de cicatrices et de morsures après un voyage mouvementé vers des eaux sûres.

L’énorme prédateur a montré ses cicatrices de combat en nageant dans un terrain de chasse aux orques notoire à Struisbaai, en Afrique du Sud – et les scientifiques pensent savoir pourquoi.

Le grand requin blanc a été vu couvert de cicatrices Crédit : WCS

Le requin a été aperçu en train de nager dans un terrain de chasse aux orques notoire à Struisbaai, en Afrique du Sud Crédit : WCS

Le clip extraordinaire montre le requin blessé avec des lacérations alors qu’il passait devant une caméra sous-marine plantée par des chercheurs.

La Wildlife Conservation Society (WCS) et l’Instituto Oceanográfico de Moçambique, qui ont capturé les images impressionnantes, pensent qu’elles correspondent à la même créature qui a déjà traversé l’endroit en mai 2022.

Les scientifiques pensent que ce requin avait parcouru 1 100 milles le long de la côte africaine – courant un gant à travers un terrain de chasse notoire pour les orques.

Ils ont pu faire correspondre le requin aux enregistrements précédents en fonction de ses cicatrices faciales distinctes et de la coloration correspondante des nageoires.

Struisbaai est situé sur le Cap occidental de l’Afrique du Sud et abrite une partie de la côte qui a connu plusieurs attaques horribles d’orques contre de grands requins blancs ces derniers temps.

En conséquence, plusieurs carcasses auraient surgi sur les côtes avec des preuves qu’elles auraient pu être mangées par des orques dans le but de consommer leurs organes – comme leur foie.

Les scientifiques ont toujours soutenu que beaucoup ont été attirés loin des points chauds auparavant populaires en raison de la prédation des épaulards.

Mais Rhett Bennett, chercheur principal du projet d’enquête au Mozambique, pense que les cicatrices sur le visage de cette bête ont probablement été causées par un autre requin.

“Les cicatrices sur le visage du requin sont probablement causées par une interaction avec un autre requin, ou lors d’une tentative de prédation, peut-être sur un phoque”, a-t-il déclaré à Newsweek.

“Il est courant chez les prédateurs au sommet, tels que les requins blancs et les lions, d’avoir des cicatrices faciales comme celles-ci. Elles restent souvent évidentes pendant de longues périodes, permettant aux animaux d’être identifiés individuellement.”

Selon les experts, les grands requins blancs sont des créatures notoirement insaisissables, ce qui signifie qu’il est difficile de suivre leurs mouvements.

Mais les nouvelles technologies telles que les pièges photographiques ont permis aux experts d’en savoir de plus en plus sur les mouvements des espèces et les menaces auxquelles elles sont confrontées.

Alison Towner, la chercheuse principale de l’étude sur le marquage des requins blancs en Afrique du Sud, a déclaré dans un communiqué de presse : “Cette correspondance d’identification importante et la confirmation du mouvement transfrontalier sont survenues à un moment où la population de requins blancs d’Afrique australe est confrontée à la menace supplémentaire d’orques. la prédation en plus d’autres menaces anthropiques telles que les filets à requins.

« C’est un excellent exemple de collaboration entre différentes plateformes de recherche.

Les côtes de l’Afrique du Sud sont parmi les hotspots les plus populaires de grands requins blancs avec environ quatre-vingt-dix-huit espèces.

Et il semble que de plus en plus de nageurs sans méfiance se heurtent à des requins qui rôdent dans les eaux.

ATTAQUES MORTELLES

Le mois dernier seulement, une femme de 39 ans a été tuée après une attaque mortelle de requin près de Plettenberg Bay, sur la côte sud du pays.

La nageuse, qui croyait venir du Cap, se baignait tôt le matin dans des eaux peu profondes pour célébrer un week-end férié lorsqu’elle a été attaquée.

Dans un mouvement soudain, le prédateur mortel est venu rapidement des eaux profondes et l’a attrapée dans ses mâchoires devant d’autres nageurs terrifiés.

La femme, qui se trouvait au bord du groupe, a poussé un cri lorsque le requin a mordu sa chair et l’a entraînée sous l’eau.

Son corps imbibé de sang a été découvert à environ 50 pieds du rivage, ce qui en fait le deuxième décès en quelques mois seulement.

À l’époque, le CNRI et la municipalité de Bitou ont tous deux émis un avertissement aux nageurs en raison de l’augmentation de l’activité des requins provenant des animaux se nourrissant de carcasses de baleines à bosse échouées sur le rivage.

Au total, l’Afrique du Sud a connu 37 attaques mortelles de requins au cours des 25 dernières années, ce nombre augmentant également dans le monde entier.

Un expert sud-africain des requins, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré : « Vous devez vous rappeler que l’océan a toujours été le territoire des requins – ils règnent.

“Il y a de plus en plus de monde dans l’eau ces jours-ci avec le surf, le paddle et la natation et les requins ne sont jamais très loin.

“Mais ils ne recherchent pas les humains et les attaques sont rares et généralement non intentionnelles car ils confondent les humains avec des proies, mais les résultats sont souvent mortels.

“Vous avez 47 fois plus de chance d’être tué par la foudre ou 11 fois plus de chance d’être tué par un feu d’artifice que d’être tué par un requin. Mauvais endroit, mauvais moment”, a-t-il déclaré.

Le même grand blanc avait déjà été capturé en mai 2022, selon les scientifiques Crédit : HAZMAT PRODUCTIONS / DISCOVERY CHANNEL