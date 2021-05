«  Le requin est sorti de l’eau, vient de l’écraser  »: un surfeur australien a sonné l’alarme avant d’être tué par un grand blanc de 15 pieds

Le surfeur de Sydney, Mark Sanguinetti, a été décrit comme une « légende » par l’une de ses filles après avoir succombé à l’horrible attaque répétée sur une plage de Nouvelle-Galles du Sud par l’un des 268 requins blancs repérés dans la région en moins de deux mois, a indiqué la police.

Quatre requins ont depuis été capturés à Tuncurry, où le mauling a eu lieu, et à la plage de Forster Main, selon les informations locales, bien qu’ils n’aient pas été confirmés comme étant le responsable de la mort de Sanguinetti, qui aurait duré près de 15 pieds.

« Le requin est sorti de l’eau, il l’a juste écrasé, » un spectateur a déclaré à 7News. « Cinq secondes plus tard, il est revenu et l’a frappé à nouveau. »

Les filles de Mark Sanguinetti ont rendu hommage à leur père; «Nous le connaissions tous comme une légende aussi vaste et profonde que l’océan.» L’homme de 59 ans a perdu la vie dans une attaque de requin à Tuncurry hier @ 7ActualitésSydneypic.twitter.com/DxICksxjgI – Isabelle Mullen (@ijmullen) 19 mai 2021

Décrit comme un père dévoué, Sanguinetti, amoureux de la côte, a posté des photos de lui-même sur le rivage sur son compte Facebook.

Il était avec trois amis lorsque la tragédie s’est produite et a été soigné par des ambulanciers après avoir été retiré de l’eau.

« On pense que lorsque l’attaque a eu lieu, l’homme a effectivement vu le requin et a appelé pour essayer d’avertir les autres, » Le commissaire de police Chris Schilt a déclaré à news.com.au.

MISE À JOUR: Le @nswenviromedia ont attrapé un requin sur leur ligne de batterie #Tuncurry plage. Je ne sais pas si c’est le pointeur blanc qui serait responsable de l’attaque mortelle d’hier. Il a été étiqueté et est remorqué vers la mer. @ 9NewsSyd# 9Actualitéspic.twitter.com/sFcMfLkIrv – James Wilson (@ WesternWilson9) 18 mai 2021

« Wery héroïquement, ses amis ont pu le ramener sur le rivage après qu’il ait été attaqué. »

Un « paddle out » en son honneur est organisé la semaine prochaine, avec l’une de ses filles écrivant dans une réponse manuscrite: « Nous l’avons tous connu comme une légende avec un cœur aussi vaste et profond que l’océan, qui était le premier de ses nombreux amours. »

«Papa était une âme vraiment spéciale: un homme, un ami et un père gentil, généreux et attentionné. Il voyait la lumière en chacun et dans chaque situation.

« Il est à la maison maintenant, dans l’océan et dans nos cœurs, et il surfera sur les vagues de la vie avec nous pour toujours. »