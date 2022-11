Le républicain Williams élu au Congrès dans le centre de New York

SYRACUSE, NY (AP) – L’entrepreneur technologique Brandon Williams a été élu au Congrès dans un district du centre de New York, devenant le 11e républicain à remporter une course à la Chambre cet automne dans un État où les démocrates dominent généralement.

Williams a battu le démocrate Francis Conole dans le concours pour choisir un successeur au représentant américain John Katko, un républicain qui prend sa retraite.

Il avait proclamé victoire la semaine dernière, mais l’écart entre les deux candidats était faible et l’Associated Press n’a pu désigner de vainqueur que lundi soir.

Originaire du Texas et fervent chrétien, Williams est presque certain d’être une voix plus conservatrice à Washington que Katko, un républicain modéré qui appréciait le bipartisme et a pu gagner à plusieurs reprises dans un quartier swing.

Williams s’oppose au droit à l’avortement, bien qu’il ait promis pendant la campagne de ne pas voter pour une interdiction nationale s’il était élu.

Sa victoire couronne une remarquable élection de mi-mandat pour les républicains de New York, qui ont échoué dans les campagnes pour des postes à l’échelle de l’État, comme gouverneur, mais ont surpassé leurs collègues nationaux dans les courses à la Chambre des États-Unis.

Les démocrates avaient espéré remporter jusqu’à 22 des 26 sièges de l’État à la Chambre en modifiant à leur avantage les limites des districts du Congrès. Mais les cartes adoptées par la législature ont été rejetées par les tribunaux. Une nouvelle carte politique dessinée par un expert nommé par le tribunal avait pour objectif de créer autant de courses compétitives que possible.

Les républicains ont saisi l’occasion – remportant des sièges dans le nord de l’État, conservant un siège à New York, balayant les quatre sièges à Long Island et renversant deux sièges précédemment détenus par les démocrates au nord-ouest de la ville.

Les 11 sièges que le GOP devrait détenir dans la prochaine délégation du Congrès de New York sont les plus élevés que le parti ait eus depuis 2001-2003, lorsque 12 représentants de l’État étaient républicains. À l’époque, l’État disposait de 31 sièges au Congrès, contre 26 l’année prochaine.

Williams était un candidat pour la première fois qui vivait en dehors du district, qui comprend la ville de Syracuse. C’est un vétéran de la marine américaine qui s’est installé dans la région à temps plein il y a plusieurs années.

Michael Hill, l’Associated Press