Le républicain perd deux autres votes de président de la Chambre

Lors du huitième vote, l’ancien chef de la minorité Kevin McCarthy a perdu 17 voix sur les 218 nécessaires pour assurer le poste

Le représentant Kevin McCarthy (R-CA) n’a de nouveau pas réussi à unir la majorité de la candidature de la Chambre des représentants à la présidence, en deçà de la majorité requise de 218 voix jeudi pour deux appels nominaux séquentiels – un total de huit défaites en trois jours. .

Face à une mutinerie au sein de son parti sous la forme du pro-Trump House Freedom Caucus, McCarthy n’a pu obtenir que 201 voix lors du dernier concours malgré des concessions supplémentaires aux dissidents depuis les votes ratés de mercredi.

En plus de promettre que davantage de membres du Freedom Caucus pourraient siéger au Comité des règles, il a accepté un vote sur les limites du mandat du Congrès – un changement potentiellement tectonique dans le troisième Congrès le plus ancien de l’histoire des États-Unis – et a promis de le faire plus facile pour les représentants d’écarter l’orateur, c’est-à-dire lui-même. McCarthy a perdu deux votes de soutien républicains mercredi après que le caucus a nommé le représentant Byron Donalds (Floride).

Lire la suite Musk choisit son camp dans la confrontation des orateurs de la Chambre

Même le soutien de l’ancien président Donald Trump et de l’ancien vice-président Mike Pence – qui ont tous deux exhorté les membres du parti à soutenir l’ancien chef de la minorité à la Chambre – n’a pas été en mesure de pousser McCarthy au-delà de la ligne de la majorité.

Les démocrates sont restés unis tout au long des votes, les 212 membres du parti soutenant le représentant Hakeem Jeffries (New York). Nancy Pelosi, la dirigeante de longue date du parti au Congrès, a choisi de ne pas briguer un autre mandat en tant que présidente, bien qu’elle reste fermement ancrée dans le siège qu’elle occupe depuis 35 ans.

L’opposition à McCarthy au sein du Freedom Caucus est basée sur sa faiblesse perçue sur les questions favorites telles que la frontière et les dépenses gouvernementales. Cependant, de nombreux républicains sont de plus en plus réticents face aux votes sans fin, exhortant leurs homologues les plus idéalistes à mettre leurs objections de côté car aucun des représentants nouvellement élus ne peut même être assermenté tant que le poste n’est pas pourvu.

Avec 222 représentants républicains élus à la Chambre pour le mandat de 2023, McCarthy ne peut se permettre que quatre membres de faire défection. La débâcle de trois jours est la première fois qu’un vote d’orateur échoue depuis plus d’un siècle.